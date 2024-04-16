Рублев уступил американцу Накашиме в Барселоне, проиграв четвертый матч подряд

Рублев уступил в четвертом матче подряд без выигранного сета

Российский теннисист во втором круге турнира ATP в Барселоне проиграл американцу Брэндону Накашиме со счетом 4:6, 6:7 (6:8)

Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP в Барселоне.

Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил американцу Брэндону Накашиме, 87-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

Рублев, как один из восьми первых сеянных, начал турнир со второго круга. Следующим соперником Накашимы будет победитель пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Ник Хардт (Доминиканская Республика).

Россиянин уступил уже в четырех матчах подряд, не сумев выиграть ни одного сета.

Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Барселоне завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €2,78 млн.