Рублев уступил в четвертом матче подряд без выигранного сета
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP в Барселоне.
Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил американцу Брэндону Накашиме, 87-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (6:8).
Рублев, как один из восьми первых сеянных, начал турнир со второго круга. Следующим соперником Накашимы будет победитель пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Ник Хардт (Доминиканская Республика).
Россиянин уступил уже в четырех матчах подряд, не сумев выиграть ни одного сета.
Рублев занимает восьмое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Барселоне завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €2,78 млн.
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