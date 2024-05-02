РСПП попросил пересмотреть механизм определения платы за аренду портов

РСПП попросил пересмотреть предложение Минтранса об изменении схемы расчета аренды за пользование инфраструктурой портов. Новый механизм рискует снизить доходы бюджета и «подорвать» инвестпотенциал портовой индустрии

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова пересмотреть законопроект Минтранса, предусматривающий определение размера арендной платы за пользование инфраструктурой морских портов исходя из доходов арендаторов федеральной собственности. Это следует из письма от 1 апреля, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомых с его содержанием.

«Полагаем, что реализация данной законодательной инициативы может привести к ухудшению положения широкого круга арендаторов государственной портовой инфраструктуры и срыву реализации федерального проекта «Развитие морских портов» транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — указывает Шохин.

В январе Минтранс предложил дать правительству полномочия устанавливать стоимость аренды портовой инфраструктуры, учитывая при этом доходы арендаторов. Шохин считает необходимым разработать «иные подходы». В противном случае стоимость услуг морских терминалов возрастет, что, в свою очередь, негативно скажется на экспортных поставках и доходах бюджета.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и РСПП, обратился за комментарием в аппарат Белоусова.

Как хотят поменять схему оплаты

Действующий правовой механизм установления платы за пользование инфраструктурой морских портов предусматривает проведение рыночной оценки прав аренды с использованием сравнительного, доходного и затратного методов, избираемых оценщиком самостоятельно, напоминают в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

По версии Минтранса, изменение механизма расчета «поможет обеспечить финансирование строительства и реконструкции объектов госсобственности за счет перераспределения финансовой нагрузки на арендаторов такого имущества», следовало из пояснительной записки к законопроекту. Для решения этой задачи размер платы за пользование инфраструктурой морских портов предлагается определять в порядке, установленном правительством.

Такой механизм позволит правительству «более гибко» реагировать на изменения условий внешней торговли, считает Роман Хрипунов, старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА. «Это особенно важно с учетом санкций и изменений в цепочках поставок», — добавляет он.

Но, по мнению РСПП, эти правила, напротив, «подрывают» инвестиционный потенциал всей портовой индустрии. Важнейшими «стимулами» для ее поддержки Шохин считает создание благоприятных регуляторных условий для бизнеса — стабильности и предсказуемости издержек на аренду производственной инфраструктуры. Кроме того, он напоминает, что значительная часть федерального проекта «Развитие морских портов» реализуется за счет средств внебюджетных источников, в том числе арендаторов портовых активов. Таким образом, дополнительная финансовая нагрузка, которая ляжет на компании, будет препятствовать выполнению ими инвестиционных обязательств, может привести к увеличению сроков либо отказу от участия.

Говоря о росте стоимости услуг терминалов, глава РСПП отмечает, что с учетом риска снижения экспортных поставок и доходов бюджета Минтранс не предоставил никаких расчетов и каких-либо статистических и финансово-экономических обоснований. Сужение подходов к оценке по сравнению с законодательством об оценочной деятельности снижает возможность эффективной оценки права аренды и установления «справедливого» размера арендной платы за объекты госсобственности, добавляют в АСОП.

Перспективными инструментами развития портовой инфраструктуры могут быть различные «прогрессивные» налоговые, таможенные и другие режимы, развитие института государственно-частного партнерства «в увязке с территориальной и экономической спецификой», резюмирует Шохин.

Что об инициативе Минтранса говорит бизнес

В Национальной транспортной компании (НТК; управляет универсальным портом в Мурманске, специализированными терминалами в Ванино, Туапсе, Находке) «полностью» поддерживают позицию РСПП: внесенный законопроект не соответствует «государственным интересам». Морские порты и терминалы и так находятся в сложной экономической ситуации, а увеличение арендных платежей только усугубит ее.

«Что касается состояния причалов, то сами арендаторы в первую очередь заинтересованы в их хорошем техническом состоянии и постоянно поддерживают их в рабочем состоянии», — продолжает представитель НТК. Предложенный законопроект «никак» не способствует решению этой задачи, преследует «сугубо ведомственные интересы».

Новый порядок в АСОП считают «деструктивным» — он будет стимулировать арендаторов портовой инфраструктуры сокращать объем оказываемых услуг, что впоследствии уменьшит доходы за счет снижения размера арендных платежей. Внедрение механизма также повлечет за собой пересмотр условий ранее заключенных договоров аренды и может существенно ухудшить условия для эффективного развития предприятий морского транспорта.

Кроме того, предлагаемое регулирование не сможет поспособствовать решению проблемы финансирования крупных инфраструктурных проектов, а, наоборот, вызовет «дестабилизацию» комплекса отношений по перевалке грузов через арендуемые терминалы.

РБК направил запросы в пресс-службы ЕВРАЗ, Распадской угольной компании, ОТЭКО Мишеля Литвака, Восточного порта (ранее был в периметре Уральской горно-добывающей компании, относится к «Кузбассразрезуглю»), «Фосагро».