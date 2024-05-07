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Власти обсудят смену главы Минспорта

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Олег Матыцин возглавлял министерство с января 2020 года. До прихода в правительство он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта
Олег Матыцин&nbsp;
Олег Матыцин  (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

На пост министра спорта обсуждается несколько кандидатур, действующий исполняющий обязанности главы Минспорта Олег Матыцин может покинуть свой пост, рассказал РБК спортивный функционер. Источник, знакомый с подготовкой кадровых решений, подтверждает, что рассматривается смена главы Минспорта и Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства. Это подтвердил и источник, близкий к Минспорта.

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем сложило полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой.

РБК направил запрос в Минспорта.

Матыцину 59 лет. Он возглавил спортивное министерство в январе 2020 года. В 2022 году российских спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. Со временем часть федераций и спортсменов получили возможность участия на турнирах, но под нейтральным флагом.

Министр спорта неоднократно высказывался в поддержку россиян, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже.

«56,83% граждан России по состоянию на 1 апреля вовлечены в разные виды спорта. Инвестиции в спортивную сферу с 2020 года увеличились на 190%. На 1 апреля 56,83% россиян занимаются спортом, мы идем впереди плана», — заявлял Матыцин в середине апреля на форуме «Мы вместе. Спорт».

Матыцин является мастером спорта СССР по настольному теннису. С 2001 по 2006 год был ректором Российского университета спорта. В 2015 году он стал президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU), с марта 2021 года приостановил деятельность на посту главы организации в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

До прихода Матыцина министром спорта был Павел Колобков. За месяц до его ухода исполком WADA запретил России четыре года проводить на своей территории крупные международные соревнования, а российским спортсменам — выступать в этот период под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира.

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спорт Министерство спорта Кабинет министров правительство отставки и назначения

Инвеst weekend РБК

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