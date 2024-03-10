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Рудковская заявила о вырезанном «Первым каналом» номере Муравьевой

Рудковская раскритиковала «Первый канал» за вырезанный из эфира номер Муравьевой
Супруга Евгения Плющенко раскритиковала «Первый канал» за решение не показывать несколько номеров, в том числе Софьи Муравьевой, на турнире шоу-программ. По ее словам, фигуристы не должны «терпеть такое унижение» в родной стране
Яна Рудковская
Яна Рудковская (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

«Первый канал» вырезал из эфира номера нескольких фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов», в том числе не показали выступления вице-чемпионки России и ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьевой, написала в своем телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.

Турнир прошел 9 марта в Санкт-Петербурге, его победителем второй раз подряд стал Алексей Ягудин. Трансляция соревнований велась на сайте телеканала.

Рудковская заявила, что «во всех народных чатах у поклонников» Муравьева вошла в тройку фаворитов.

«То есть если ее вырезали из эфира, трансляцию которого «Первый канал» начал через час, то судьи заведомо не могли ее отсудить. Потому что если бы она выиграла или ее высоко оценили, зрители бы даже не увидели этот номер», — написала Рудковская.

Алексей Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам
Спорт
Алексей Ягудин

В эфир не попали номера Макара Игнатова, Василисы Кагановской / Максима Некрасова, Елизаветы Худайбердиевой / Егора Базина и Андрея Мозалева, отметила продюсер.

«У нас везде и так отмена нашим спортсменам! И еще в родной стране терпеть такие унижение… слов нет», — добавила Рудковская.

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По словам Рудковской, глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Ольга Черносвитова ответила на претензии, что это было редакционное решение после просмотра репетиции, поскольку номер им не понравился.

РБК направил запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России, в пресс-службу «Первого канала».

Муравьева выступила с номером в память о двукратном олимпийском чемпионе Сергее Гринькове, который умер в 1995 году на тренировке в США от обширного инфаркта.

Муравьева занимается в академии «Ангелы Плющенко», на прошедшем в декабре чемпионате России она заняла второе место.

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Анна Сатдинова
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Маргарита Овсянникова
фигурное катание Яна Рудковская
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