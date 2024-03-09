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Алексей Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам

Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третью строчку разделили Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Ксения Синицына
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин второй год подряж выиграл турнир по шоу-программам, который состоялся в Москве.

Организованный Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) турнир «Русский вызов» прошел в Санкт-Петербурге.

Жюри составляли Егор Дружинин, Кимин Ким, Виктория Исакова, Аида Гарифуллина, Борис Эйфман, Сергей Безруков и Алла Сигалова. Ягудин, которому 18 марта исполнится 44 года, исполнил номер под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения». Он набрал 12 баллов.

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Второе место заняла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (10 баллов). Третью строчку разделили пары Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Ксения Синицына (по четыре балла).

Турнир «Русский вызов» прошел второй раз в истории, в прошлом году победителем также был Ягудин.

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Каждый участник турнира представил оригинальный показательный номер длительностью от 2,5 до 3 минут. Особых требований к техническим элементам не было, как и ограничений по использованию реквизита и костюмов.

Победитель турнира получит 5 млн рублей, общий призовой фонд составил 15 млн.

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Теги
фигурное катание Алексей Ягудин
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