Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка России Даниил Медведев стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с призовым фондом почти $9,5 млн.
Медведев как четвертый номер посева начал выступление со второго круга, где обыграл испанца Роберта Карбальеса Баэну (64-й в рейтинге ATP) со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался полтора часа.
Игру прерывали во втором сете из-за жалоб Медведева на проблемы с освещением (один из прожекторов мерцал), россиянин отказывался играть до их устранения.
В третьем круге соперником Медведева будет американец Себастьян Корда (29-й), который выиграл у россиянина две встречи из трех.
Помимо Медведева, из россиян в 1/16 финала в Индиан-Уэллсе смог выйти только Андрей Рублев, который сыграет с чехом Иржи Легечкой (32-й).
В прошлом году Медведев дошел на турнире до финала, где в двух сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
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