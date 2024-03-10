Медведев победил Карбальеса Баэну во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Россиянин выиграл у Роберто Карбальеса Баэны со счетом 6:2, 6:3 и в следующем круге сыграет с неудобным для себя соперником — американцем Себастьяном Кордой

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с призовым фондом почти $9,5 млн.

Медведев как четвертый номер посева начал выступление со второго круга, где обыграл испанца Роберта Карбальеса Баэну (64-й в рейтинге ATP) со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался полтора часа.

Игру прерывали во втором сете из-за жалоб Медведева на проблемы с освещением (один из прожекторов мерцал), россиянин отказывался играть до их устранения.

В третьем круге соперником Медведева будет американец Себастьян Корда (29-й), который выиграл у россиянина две встречи из трех.

Помимо Медведева, из россиян в 1/16 финала в Индиан-Уэллсе смог выйти только Андрей Рублев, который сыграет с чехом Иржи Легечкой (32-й).

В прошлом году Медведев дошел на турнире до финала, где в двух сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу.