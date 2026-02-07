Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду
Американский вещатель FOX Sports прекратил сотрудничество с саудовской Про-лигой на фоне скандала вокруг форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал Speedline в социальной сети Х.
Отказ от партнерства нанес серьезный удар по глобальным амбициям чемпионата. По информации источника, совокупные финансовые потери лиги в сфере международных прав и маркетинга уже достигли порядка $2,4 млрд. FOX Sports стал первым крупным международным вещателем, который разорвал соглашение с саудовской лигой.
Решение вещателя связано с продолжающейся ситуацией вокруг Роналду. 41-летний португалец пропустил два последних матча «Ан-Насра». По данным ESPN и португальской газеты A Bola, Роналду бойкотирует игры из-за недовольства трансферной политикой и отсутствия гарантий со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) в отношении изменений в руководстве клуба.
Как пишет Speedline, развитие скандала привлекает пристальное внимание и может стать важным для международного имиджа лиги.
Роналду — пятикратный победитель премии «Золотой мяч» и мировой рекордсмен по числу забитых голов (961). Португалец играет за «Ан-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.
