Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,65 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,28 x 5,4 2 11 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,58 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,2 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт
0

Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду

Роналду бойкотировал матчи против «Эр-Рияда» и «Аль-Иттихада» из-за отсутствия серьезных покупок у «Ан-Насра» в зимнее трансферное окно. Из-за скандала FOX Sports прекратил сотрудничество с саудовской лигой, что нанесло ей ущерб
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Американский вещатель FOX Sports прекратил сотрудничество с саудовской Про-лигой на фоне скандала вокруг форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал Speedline в социальной сети Х.

Отказ от партнерства нанес серьезный удар по глобальным амбициям чемпионата. По информации источника, совокупные финансовые потери лиги в сфере международных прав и маркетинга уже достигли порядка $2,4 млрд. FOX Sports стал первым крупным международным вещателем, который разорвал соглашение с саудовской лигой.

Решение вещателя связано с продолжающейся ситуацией вокруг Роналду. 41-летний португалец пропустил два последних матча «Ан-Насра». По данным ESPN и португальской газеты A Bola, Роналду бойкотирует игры из-за недовольства трансферной политикой и отсутствия гарантий со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) в отношении изменений в руководстве клуба.

Как пишет Speedline, развитие скандала привлекает пристальное внимание и может стать важным для международного имиджа лиги.

Роналду — пятикратный победитель премии «Золотой мяч» и мировой рекордсмен по числу забитых голов (961). Португалец играет за «Ан-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.

Екатерина Халимовская
Футбол Криштиану Роналду Ан-Наср
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
