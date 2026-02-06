Роналду второй матч подряд не вошел в заявку «Ан-Насра»

Ранее Роналду бойкотировал матч против «Эр-Рияда» из-за отсутствия серьезных покупок у «Ан-Насра» в зимнее трансферное окно

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду не вошел в заявку на матч саудовской лиги с «Аль-Иттихадом». Об этом сообщила пресс-служба клуба на свой странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Португальский форвард недоволен отсутствием серьезных усилений «Ан-Насра» в зимнее трансферное окно и бойкотировал домашний матч против «Эр-Рияда» (1:0). Португальская газета A Bola отмечает, что Роналду мог бы выйти на поле, если бы клуб выплатил задолженность по зарплате.

Ранее, 2 февраля, A Bola сообщила, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением. Под контролем PIF находится и лидирующий в лиге «Аль-Хиляль», а также «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Саудовская лига ответила Роналду на критику фразой: «Ни один человек, каким бы важным он ни был, не определяет решения за пределами своего клуба».

Контракт Роналду с «Ан-Насром» рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне португалец провел 22 встречи за клуб во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.