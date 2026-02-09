A Bola узнала о решении Роналду прекратить бойкот матчей «Ан-Насра»

Возвращение Роналду на поле запланировано на матч с «Аль-Фатехом», пишет португальское издание

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду закончил бойкотировать матчи своего клуба и вернулся в команду, сообщила португальская газета A Bola.

По данным издания, руководство саудовского клуба «поддалось давлению португальской звезды» и урегулировало вопросы, связанные с задолженностями перед сотрудниками.

Португальский футболист не сыграет в ближайшей встрече против «Аркадага» в Туркменистане. Его возвращение на поле запланировано на матч с «Аль-Фатехом» 14 февраля.

41-летний Роналду пропустил два последних матча «Ан-Насра». Причиной стало его недовольство тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением, а также задолженностями по зарплате нескольким сотрудникам и партнерам саудовского клуба, писали ESPN и A Bola. На этом фоне американский вещатель FOX Sports прекратил сотрудничество с саудовской Про-лигой, из-за чего она потеряла как минимум $2,4 млрд.

Контракт Роналду с «Ан-Насром» рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне португалец провел 22 встречи за клуб во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.