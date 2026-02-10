Гленн урегулировала проблему с авторскими правами на музыку для программы на ОИ

Американская фигуристка решила вопрос с правами на музыку на Олимпиаде

Эмбер Гленн столкнулась с претензиями о несанкционированном использовании музыки. Автор композиции выразил недоумение, однако спортсменке удалось быстро урегулировать вопрос и даже наладить контакт с музыкантом

Эмбер Гленн (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила, что решила проблему с авторскими правами на музыку, использованную в ее произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сообщает AP News.

После выступления Гленн в воскресенье канадский музыкант Себ Маккиннон (выступающий под псевдонимом CLANN) обратил внимание в социальной сети X, что фигуристка использовала его композицию The Return без предварительного разрешения.

Гленн уже второй год использует в произвольной программе музыку Маккиннона. На командных соревнованиях по фигурному катанию, где сборная США стала победителем, спортсменка откатала свою программу под эту композицию.

Фигуристка заявила, что проблема была быстро урегулирована. «Я рада, что мы все прояснили с Себом, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним», — сказала фигуристка. Она добавила, что ситуация с авторскими правами на музыку может быть «сложной и запутанной».

Она также поделилась эмоциями, назвав свое выступление на Играх «сбывшейся мечтой». «То, что Себ поздравил меня, сделало этот момент еще более особенным», — добавила фигуристка.

Это не первый случай проблем с авторскими правами у фигуристов на Играх-2026. Россиянину Петру Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер». В итоге он выступит под композицию Waltz 1805 скрипача и композитора Эдгара Акопяна.

Программы также пришлось менять канадским фигуристам — паре Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам и танцорам Мари-Жад Лорье / Ромен Ле Гак.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. На Играх также выступит россиянка Аделия Петросян. Короткая программа у женщин пройдет 17 февраля.