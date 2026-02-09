Американскую фигуристку обвинили в незаконном использовании музыки на ОИ

Фигуристка Эмбер Гленн выступила с произвольной программой под музыку Маккиннона «The Return» на командных соревнованиях Олимпиады, где вместе со сборной США взяла золото

Эмбер Гленн (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Автор музыки к произвольной программе американской фигуристки Эмбер Гленн Себ Маккиннон заявил, что его композицию использовали на Олимпийских играх в Италии без разрешения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Только что узнал, что фигуристка, выступающая на Олимпиаде, использовала без разрешения одну из моих песен для своей программы. Это транслировалось по всему миру... Что? Это обычная практика на Олимпийских играх?» — написал Маккиннон.

Гленн уже второй год использует в произвольной программе музыку Маккиннона «The Return», которую он выпустил под псевдонимом CLANN. Ранее на командных соревнованиях по фигурному катанию, где сборная США стала победителем, спортсменка откатала свою программу под эту композицию.

По словам Маккиннона, по условиям контракта с лейблом только он может дать согласие на использование его музыки.

Это не первый случай проблем с авторскими правами у фигуристов на Играх-2026. Россиянину Петру Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер». В итоге он выступит под композицию Waltz 1805 скрипача и композитора Эдгара Акопяна.

Программы также пришлось менять канадским фигуристам — паре Дианна Стеллато-Дудек/Максим Дешам и танцорам Мари-Жад Лорье/Ромен Ле Гак.

Как сообщает AP, до 2014 года Международный союз конькобежцев (ISU) запрещал использовать любую музыку с вокалом, а большая часть классической музыки считается общественным достоянием. В 2014 году эти ограничения смягчили, после чего артисты начали требовать компенсацию.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. На Играх также выступит россиянка Аделия Петросян. Короткая программа у женщин пройдет 17 февраля.