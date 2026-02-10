Шесть россиян выступят в четвертый день Олимпиады-2026

За кем из россиян стоит следить в четвертый день Олимпиады

В четвертый день Олимпиады выступят шесть россиян. За кем из них стоит последить — в материале «РБК Спорта»

Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

10 февраля 11:15 мск. Лыжные гонки. Дарья Непряева (спринт, начало квалификации)

11:55 мск. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (спринт, начало квалификации)

12:30 мск. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало квалификации)

13:10 мск. Шорт-трек. Иван Посашков (1000 м, начало квалификации)

19:00 мск. Санный спорт. Дарья Олесик (третий и четвертый заезды)

20:30 мск. Фигурное катание. Петр Гуменник (короткая программа)

Дарья Непряева (Фото: Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева выступит в спринте.

Непряева уже выходила на старт на нынешних Играх. 7 февраля она заняла 17-е место в скиатлоне на дистанции 20 км. 23-летняя спортсменка преодолела 10 км классическим стилем и 10 км свободным за 57 минут 41,3 секунды. Лидеру россиянка уступила почти четыре минуты.

Савелий Коростелев (Фото: Global Look Press)

Следом выступят мужчины, в том числе российский лыжник Савелий Коростелев.

8 февраля он остался в шаге от медали Олимпиады, заняв четвертое место в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным). В первой части дистанции россиянин даже некоторое время лидировал, но в итоге уступил чемпиону — норвежцу Йоханнесу Клебо — 3,6 секунды.

Россияне дебютируют на турнире в шорт-треке. Среди женщин Алена Крылова выйдет на старт дистанции в 500 м, у мужчин — Иван Посашков (1000 м).

Чемпионка России по санному спорту Дарья Олесик 9 февраля приняла участие в первых двух заездах. 10 февраля состоятся третий и четвертый заезды.

Петр Гуменник (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российский фигурист Петр Гуменник выступит первым в короткой программе в турнире одиночников. Соревнования начнутся в 20:30 мск.

За пару дней до вылета в Милан команда спортсмена столкнулась с серьезными проблемами. Музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами. В тот же день было найдено решение. В итоге он выступит под композицию Waltz 1805 скрипача и композитора Эдгара Акопяна.

Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в этот день

Владимир Литвинцев (Фото: Global Look Press)

Фигурист Владимир Литвинцев выступает за Азербайджан с 2018 года. Он был знаменосцем сборной на церемонии открытия. 10 февраля он стартует на турнире с короткой программой.

Владимир Самойлов (Фото: Global Look Press)

Другой российский фигурист Владимир Самойлов сменил спортивное гражданство на польское в 2021 году. На Олимпиаде-2026 он выступает в командных и личных соревнованиях. В короткой программе командного турнира фигурист стал девятым.