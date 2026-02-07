Фигуристу Гуменнику не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде

Российскому спортсмену может потребоваться изменить программу из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер»

Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан, который ожидается в ночь на 8 февраля.

Теперь спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий: решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу. Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна». Ее, как и программу под музыку из фильма «Парфюмер» нынешнего сезона, ставил Даниил Глейхенгауз.

РБК обратился за комментариями к тренеру Гуменника Веронике Дайнеко.

Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.

Ранее проблемы с авторскими правами на музыку в короткой программе возникли у испанца Томаса-Льоренса Гуарино Сабате. Сначала ему не разрешили кататься под музыку из фильма «Миньоны», но в итоге он все-таки смог получить разрешение от компании Universal.

