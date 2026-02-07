 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,65 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,28 x 5,4 2 11 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,58 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,2 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Фигуристу Гуменнику не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Российскому спортсмену может потребоваться изменить программу из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер»
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан, который ожидается в ночь на 8 февраля.

Теперь спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий: решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу. Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна». Ее, как и программу под музыку из фильма «Парфюмер» нынешнего сезона, ставил Даниил Глейхенгауз.

РБК обратился за комментариями к тренеру Гуменника Веронике Дайнеко.

Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.

Ранее проблемы с авторскими правами на музыку в короткой программе возникли у испанца Томаса-Льоренса Гуарино Сабате. Сначала ему не разрешили кататься под музыку из фильма «Миньоны», но в итоге он все-таки смог получить разрешение от компании Universal.

Полная версия трансляции Олимпийских игр 2026 доступна в сервисе Okko.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Слуцкая оценила перспективы российских фигуристов на Олимпиаде
Общество
Фигурист Малинин заявил, что «физически готов» к пятерному прыжку на ОИ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Троих полицейских арестовали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 13:50
Le Parisien назвала зарплату Сафонова в ПСЖ Спорт, 13:49
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса Спорт, 13:34
Американскому актеру Басфилду предъявили обвинения по делу о педофилии Общество, 13:34
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:27
У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб. Общество, 13:27
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода Политика, 13:23
Зеленский назвал главный для Киева принцип при прекращении огня Политика, 13:11
Американский фигурист Малинин назвал честью получение подарка от Овечкина Спорт, 13:10
Игра в кальмара по-русски. Зачем компании увольняют опытных сотрудников Образование, 13:01
Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду Спорт, 12:51
Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40