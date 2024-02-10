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Федун раскритиковал руководство «Спартака» из-за контракта Джикии

Федун назвал непрофессиональной работу «Спартака» по контракту с Джикией
Бывший владелец «Спартака» считает, что с одним из символов побед «красно-белых» нужно было договариваться «тихо и полюбовно». «Это говорит, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака», — сказал Федун
Георгий Джикия
Георгий Джикия (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что руководство московского клуба повело себя неправильно в ситуации с истекающим контрактом капитана «красно-белых» Георгия Джикии. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» на чемпионате и в Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно», — сказал Федун.

По словам Федуна, ему хотелось бы, чтобы стороны решали такие вопросы в тишине, а не выносили все это наружу. «Это говорит как раз о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака», — добавил Федун.

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Соглашение Джикии с «красно-белыми» действует до конца нынешнего сезона. Ранее агент капитана «Спартака» Вадим Шпинев сказал «РБК Спорт», что он и футболист почувствовали себя обманутыми из-за невыполнения руководством клуба обещания продлить контракт в январе.

Также Шпинев назвал «почти нулевыми» шансы продлить контракт Джикии, если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев отметил, что находится в рабочих отношениях с Джикией, но агент не может ставить условия клубу.

В составе «Спартака» Джикия, который потерял место в основе в нынешнем сезоне, становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он семь раз входил в число 33 лучших игроков РПЛ по итогам года. В активе 30-летнего футболиста 44 матча в составе сборной России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Леонид Федун Георгий Джикия
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