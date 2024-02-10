Федун сравнил «Спартак» с «Зенитом» после покупки игрока за €13 млн
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заявил «Спорт-Экспрессу», что пока рано оценивать трансфер в московский клуб нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.
21-летний Угальде перешел в московский клуб из «Твенте» в конце января. Его трансфер обошелся «красно-белым» в €13 млн (по данным Transfermarkt).
«Давайте будем оценивать трансфер Угальде в конце мая. Пока я могу сказать, что это молодой парень, которому будет тяжело в Москве. В этом городе много соблазна. <...> Все зависит о того, насколько Угальде будет устойчив к деньгам и московским соблазнам», — сказал Федун.
На вопрос, оправдан ли трансфер за €13 млн в нынешних реалиях, Федун ответил: «Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения. Мы идем по той же траектории, что и «Зенит». Есть бюджет — его надо осваивать».
Угальде в нынешнем сезоне провел за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач.
«Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
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