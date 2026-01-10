Российская саночница заняла десятое место на этапе Кубка мира в Германии

Российская саночница Олесик заняла десятое место на этапе Кубка мира в Германии

Дарья Олесик (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Российская саночница Дарья Олесик заняла десятое место на этапе Кубка мира, который проходил в немецком Винтерберге.

Первое место с результатом одна минута 51,885 секунды заняла австрийка Ханна Прок. Второй стала немка Юлия Таубиц (отставание — 0,087 секунды), третьей — итальянка Верена Хофер (+0,365).

Россиянка уступила победительнице 0,97 секунды.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе.

В декабре Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала допуск к соревнованиям у трех российских спортсменов — Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за возможного несоответствия критериям нейтральности. Другими допущенными саночниками были Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик.