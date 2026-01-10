 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Купленный за €25 млн бразилец ушел из «Зенита» спустя полгода в клубе

«Зенит» объявил об уходе купленного за €25 млн Жерсона спустя полгода
«Зенит» купил бразильца у «Фламенго» в июле 2025 года за €25 млн. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами
Жерсон
Жерсон (Фото: Global Look Press)

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон перешел в «Крузейро». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о переходе полузащитника. «Сине-бело-голубые» благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Жерсон перешел в петербургский клуб из «Фламенго» в июле 2025 года за €25 млн. Его контракт с командой рассчитан до лета 2030-го.

Агент сообщил об уходе Жерсона из «Зенита» спустя полгода после трансфера
Спорт
Жерсон

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

По версии портала Transfermarkt, Жерсон стал самым подешевевшим игроком РПЛ с июля 2025 года. Его стоимость оценивается в €18 млн.

На счету Жерсона 14 матчей и один гол в составе сборной Бразилии. При этом после перехода в «Зенит» в национальную команду его не вызывали.

