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Спорт ,  
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«Зенит» объявил о переходе купленного за €25 млн игрока сборной Бразилии

«Зенит» объявил о переходе купленного за €25 млн бразильца Жерсона
Соглашение петербургского клуба с бразильцем Жерсоном рассчитано до конца сезона 2029/30
Жерсон
Жерсон (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Полузащитник сборной Бразилии Жерсон перешел в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение бразильца с «Зенитом» рассчитано до конца сезона 2029/30.

«Фламенго» 4 июля сообщил, что «Зенит» выплатил бразильскому клубу прописанные в контракте отступные за переход Жерсона — €25 млн.

28-летний Жерсон выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019).

В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023).

В сборной Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.

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Футбол ФК Зенит Жерсон сборная Бразилии по футболу
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