Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ по итогам половины сезона

Стоимость Алексея Батракова из «Локомотива» выросла до €25 млн, сравнявшись с ценником Эдуарда Сперцяна

Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнялся по стоимости с Эдуардом Сперцяном, а Матвей Кисляк, Педро и Данил Глебов стали самыми подорожавшими футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) после очередного обновления стоимостей игроков РПЛ по версии Transfermarkt.

Стоимость Батракова c июля выросла на €2 млн, достигнув отметки €25 млн. Теперь полузащитник сравнялся по цене с капитаном «Краснодара» — они теперь самые дорогие игроки РПЛ. При этом Батраков остается самым дорогим российским футболистом.

20-летний Батраков — один из самых результативных игроков РПЛ. По данным Opta, с 2009 года его показатель 0,74 очка за игру (25+12 в 50 матчах) является третьим в лиге среди футболистов с более чем 50 играми.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк возглавил рейтинг роста стоимости, достигнув €20 млн (прибавил €4 млн) и заняв второе место среди россиян. Футболист стал лучшим молодым игроком РПЛ в этом сезоне. У 20-летнего игрока 27 матчей, пять голов и пять результативных передач.

По €3 млн к своей стоимости прибавили бразильский нападающий «Зенита» Педро (стало €15 млн) и полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (€8 млн).

Больше всего в цене потеряли полузащитники «Зенита» Жерсон (€4 млн — стало €18 млн) и Вендел (€3 млн — €15 млн), а также игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш (€2 млн — €18 млн).

Фото: Transfermarkt