Агент сообщил об уходе Жерсона из «Зенита» спустя полгода после трансфера

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон перейдет в «Крузейро». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Андре Кюри.

Агент добавил, что футболист должен пройти медосмотр 9 января.

По данным «СЭ», «Зенит» получит от бразильского клуба €30 млн за трансфер футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». С учетом всех условий общая сумма сделки оценивается в €35 млн. При этом Marca Mexico писала, что трансфер обойдется в €26 млн + €4 млн бонусами.

Осенью ESPN Brasil сообщал, что 28-летний Жерсон может перейти в клуб чемпионата Саудовской Аравии. Однако бразилец опроверг слухи и назвал их «высосанными из пальца».

Жерсон перешел в петербургский клуб из «Фламенго» в июле 2025 года за €25 млн. Его контракт с командой рассчитан до лета 2030-го.

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

По версии портала Transfermarkt, Жерсон стал самым подешевевшим игроком РПЛ с июля 2025 года. Его стоимость оценивается в €18 млн.

На счету Жерсона 14 матчей и один гол в составе сборной Бразилии. При этом после перехода в «Зенит» в национальную команду его не вызывали.