Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 8 x 3,8 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 1,92 x 4,05 2 3,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,55 x 4,05 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 3,9 2 3,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,73 x 3,6 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,17 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт
0

Агент сообщил об уходе Жерсона из «Зенита» спустя полгода после трансфера

Агент Жерсона сообщил о переходе футболиста из «Зенита» в «Крузейро»
«Зенит» купил бразильца у «Фламенго» в июле 2025 года за €25 млн, а теперь должен получить большую сумму от «Крузейро»
Жерсон
Жерсон (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон перейдет в «Крузейро». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент футболиста Андре Кюри.

Агент добавил, что футболист должен пройти медосмотр 9 января.

По данным «СЭ», «Зенит» получит от бразильского клуба €30 млн за трансфер футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». С учетом всех условий общая сумма сделки оценивается в €35 млн. При этом Marca Mexico писала, что трансфер обойдется в €26 млн + €4 млн бонусами.

Осенью ESPN Brasil сообщал, что 28-летний Жерсон может перейти в клуб чемпионата Саудовской Аравии. Однако бразилец опроверг слухи и назвал их «высосанными из пальца».

Жерсон перешел в петербургский клуб из «Фламенго» в июле 2025 года за €25 млн. Его контракт с командой рассчитан до лета 2030-го.

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

По версии портала Transfermarkt, Жерсон стал самым подешевевшим игроком РПЛ с июля 2025 года. Его стоимость оценивается в €18 млн.

На счету Жерсона 14 матчей и один гол в составе сборной Бразилии. При этом после перехода в «Зенит» в национальную команду его не вызывали.

Рената Утяева
Футбол ФК Зенит Жерсон Крузейро
