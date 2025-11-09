 Перейти к основному контенту
Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы

Джокович снялся с Итогового турнира ATP в Турине из-за травмы
Сербский теннисист стал старейшим в истории победителем турнира ATP и завоевал свой 101-й титул, обыграв в Афинах итальянца Лоренцо Музетти

Сербский теннисист Новак Джокович, ставший старейшим в истории победителем турнира ATP, снялся с Итогового турнира в Турине. О своем решении он написал в соцсети.

«Я с нетерпением ждал турнира в Турине и выложился на полную», — отметил теннисист. «Но после сегодняшнего финала в Афинах я вынужден сообщить, что снимаюсь с Итогового турнира из-за травмы, которая по-прежнему меня беспокоит», — объявил Джокович.

Он также пропустил финал прошлого сезона из-за травмы. Летом прошлого года спортсмен перенес операцию на травмированном правом колене. Джокович порвал мениск в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP
Спорт
Новак Джокович

В субботу Джокович одержал победу на турнире в Афинах, обыграв 23-летнего итальянца Лоренцо Музетти, девятую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Серб, которому сейчас 38 лет 5 месяцев, побил рекорд француза Гаэля Монфиса, который ранее завоевал титул в Окленде в возрасте 38 лет 4 месяца.

Это 101-й титул ATP в карьере Джоковича. По этому показателю он уступает лишь швейцарцу Роджеру Федереру (103) и американцу Джимии Коннорсу (109).

