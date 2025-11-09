Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы
Сербский теннисист Новак Джокович, ставший старейшим в истории победителем турнира ATP, снялся с Итогового турнира в Турине. О своем решении он написал в соцсети.
«Я с нетерпением ждал турнира в Турине и выложился на полную», — отметил теннисист. «Но после сегодняшнего финала в Афинах я вынужден сообщить, что снимаюсь с Итогового турнира из-за травмы, которая по-прежнему меня беспокоит», — объявил Джокович.
Он также пропустил финал прошлого сезона из-за травмы. Летом прошлого года спортсмен перенес операцию на травмированном правом колене. Джокович порвал мениск в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».
В субботу Джокович одержал победу на турнире в Афинах, обыграв 23-летнего итальянца Лоренцо Музетти, девятую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.
Серб, которому сейчас 38 лет 5 месяцев, побил рекорд француза Гаэля Монфиса, который ранее завоевал титул в Окленде в возрасте 38 лет 4 месяца.
Это 101-й титул ATP в карьере Джоковича. По этому показателю он уступает лишь швейцарцу Роджеру Федереру (103) и американцу Джимии Коннорсу (109).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев