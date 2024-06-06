Джокович перенес операцию на колене

Сербский теннисист, который порвал мениск на «Ролан Гаррос», заявил, что операция прошла успешно, и он постарается как можно скорее вернуться на корт

Новак Джокович (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил в соцсети Х, что перенес операцию на травмированном правом колене.

«Накануне мне пришлось принять несколько трудных решений после того, как во время последнего матча я получил разрыв мениска. Я все еще обдумываю все это, но рад сообщить вам, что операция прошла хорошо», — написал Джокович.

По словам 37-летнего Джоковича, он постарается как можно скорее вернуться на корт. «Моя любовь к этому спорту сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне заставляет меня двигаться дальше», — добавил теннисист.

Джокович порвал мениск в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло, но смог одержать победу в пяти партиях. С четвертьфинала серб снялся, заодно потеряв шансы остаться первой ракеткой мира.

L'Equipe ранее писала, что Джокович пропустит около трех недель и не сыграет на Уимблдоне, третьем в сезоне турнире «Большого шлема».

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля, теннисный турнир на Олимпиаде стартует 27 июля.