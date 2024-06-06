Джокович перенес операцию на колене
Сербский теннисист Новак Джокович сообщил в соцсети Х, что перенес операцию на травмированном правом колене.
«Накануне мне пришлось принять несколько трудных решений после того, как во время последнего матча я получил разрыв мениска. Я все еще обдумываю все это, но рад сообщить вам, что операция прошла хорошо», — написал Джокович.
По словам 37-летнего Джоковича, он постарается как можно скорее вернуться на корт. «Моя любовь к этому спорту сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне заставляет меня двигаться дальше», — добавил теннисист.
Джокович порвал мениск в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло, но смог одержать победу в пяти партиях. С четвертьфинала серб снялся, заодно потеряв шансы остаться первой ракеткой мира.
L'Equipe ранее писала, что Джокович пропустит около трех недель и не сыграет на Уимблдоне, третьем в сезоне турнире «Большого шлема».
Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля, теннисный турнир на Олимпиаде стартует 27 июля.
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