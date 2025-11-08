 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP

Сербский теннисист завоевал титул в Афинах в возрасте 38 лет 5 месяцев. Он побил рекорд француза Гаэля Монфиса
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Louiza Vradi / Reuters)

Сербский теннисист Новак Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP, завоевав титул в Афинах.

Джокович, которому сейчас 38 лет 5 месяцев, обыграл в решающем матче в Афинах 23-летнего итальянца Лоренцо Музетти, девятую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Джокович побил рекорд француза Гаэля Монфиса, который в начале года завоевал титул в Окленде в возрасте 38 лет 4 месяца.

В личных встречах у Джоковича и Музетти счет 9:1 в пользу серба.

Серб выиграл свой 101-й титул ATP в карьере. По этому показателю он уступает только швейцарцу Роджеру Федереру (103) и американцу Джимии Коннорсу (109).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Новак Джокович
