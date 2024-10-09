Карпин фразой «приедут или нет — не знаем» сообщил о матче России с Сирией

Карпин фразой «приедут или нет — не знаем» сообщил о матче с Сирией

Главный тренер Валерий Карпин сообщил, что на ноябрь у сборной России запланировано два матча

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Global Look Press)

У сборной России по футболу в ноябре запланирован матч с командой Сирии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской команды Валерий Карпин, которого цитирует ТАСС.

«На ноябрь на данный момент есть два соперника. Приедут ли они — нет информации. Один из соперников — команда Сирии», — сказал Карпин.

На данный момент сборная России не смогла найти соперников во время проведения октябрьского сбора, который стартовал 7 октября.

«Сказали, что сбор будет, до последнего надеясь, что будет матч. Была вероятность, что сбор может быть отменен. Если бы заранее было известно, что матча не будет, я был бы за отмену», — отметил Карпин.

Ранее в Пакистане допустили возможный приезд в Москву «неофициальной сборной». Главный тренер подчеркнул, что команда будет играть только с «официальными сборными», иначе смысла в матче нет. Если соперник не будет найден, то футболисты покинут расположение национальной команды 11 октября.

Россия отстранена от международных турниров. Ранее несколько сборных отказались от матча с российской командой в октябре и ноябре из-за графика.