Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России в октябре

Две сборные отказались от матча с Россией в октябре

В Пакистанской федерации футбола отметили, что им не хватит времени на подготовку к матчу с Россией, и предложили провести его в ноябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Global Look Press)

Сборная Пакистана по футболу отказалась от матча со сборной России в октябре. Об этом менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил Sport24.

«23 сентября 2024 года мы получили приглашение и запрос от РФС на проведение товарищеского матча на одном из российских стадионов в октябрьскую паузу на игры сборных. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, мы предложили провести матч в ноябре. Ждем от РФС ответа», — заявил Мажар.

Также от проведения в октябре товарищеского матча отказалась Федерация футбола Танзании.

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна, — цитирует президента Федерации футбола Танзании Уоллеса Карию Sport24. — У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.

В понедельник, 7 октября, в клубном футболе начнется перерыв на матчи сборных, который продлится до 16 октября. На данный момент сборная России не смогла договориться о проведении игр в октябре.

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ранее сообщил, что сбор национальной команды России отменят из-за отсутствия соперников.

«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться футболистам. Нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», — цитирует экс-капитана сборной России «Спорт-Экспресс».

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров из-за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России проводит только товарищеские матчи. В последней встрече Россия в сентябре в гостях обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0.