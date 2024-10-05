 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Две сборные отказались от матча с Россией в октябре

Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России в октябре
В Пакистанской федерации футбола отметили, что им не хватит времени на подготовку к матчу с Россией, и предложили провести его в ноябре
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Global Look Press)

Сборная Пакистана по футболу отказалась от матча со сборной России в октябре. Об этом менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил Sport24.

«23 сентября 2024 года мы получили приглашение и запрос от РФС на проведение товарищеского матча на одном из российских стадионов в октябрьскую паузу на игры сборных. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, мы предложили провести матч в ноябре. Ждем от РФС ответа», — заявил Мажар.

Также от проведения в октябре товарищеского матча отказалась Федерация футбола Танзании.

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна, — цитирует президента Федерации футбола Танзании Уоллеса Карию Sport24. — У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.

В понедельник, 7 октября, в клубном футболе начнется перерыв на матчи сборных, который продлится до 16 октября. На данный момент сборная России не смогла договориться о проведении игр в октябре.

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ранее сообщил, что сбор национальной команды России отменят из-за отсутствия соперников.

«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться футболистам. Нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», — цитирует экс-капитана сборной России «Спорт-Экспресс».

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров из-за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России проводит только товарищеские матчи. В последней встрече Россия в сентябре в гостях обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
сборная России по футболу Валерий Карпин
Материалы по теме
Сборная России прилетела в Москву из Ханоя после отмены матча с Таиландом
Спорт
Сборная России по футболу обыграла Вьетнам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
В Минобороны заявили о штурме Угледара танком Т-80 без боекомплектаПолитика, 15:42
Разблокировку соцсети X в Бразилии отложили из-за выплат не на тот счетТехнологии и медиа, 15:35
Марину Сечину переизбрали на пост президента Федерации конного спортаСпорт, 15:19
Ялтинский форум пройдет в УфеПолитика, 15:08
Умерла бывший главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна ПапороваОбщество, 14:53
Welt узнал о намерении НАТО создать десятки новых боевых бригадПолитика, 14:40
ФСБ задержала пересекшую границу украинку с болторезом и спичкамиПолитика, 14:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В приложении Альфа-банка второй раз за неделю возникли проблемы со входомФинансы, 14:28
Две сборные отказались от матча с Россией в октябреСпорт, 14:10
Al Arabiya узнала о гибели преемника Насраллы после удара ВВС ИзраиляПолитика, 13:57
Сирия подала заявку на вступление в БРИКСПолитика, 13:44
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ прорваться в Курскую областьПолитика, 13:42
В Польше возмутились из-за стройки американской АЭС рядом с советскойБизнес, 13:38
Рациональное зерно: почему в Индии повысился спрос на пшеницуОтрасли, 13:32