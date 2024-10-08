В Пакистане допустили возможный приезд в Москву «неофициальной сборной»
В ноябре в Москву на товарищеский матч со сборной России команда Пакистана может приехать «неофициальным» составом. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал менеджер по связям с общественностью азиатской сборной Мухаммад Яшал.
«Мы проинформировали РФС, что мы не сможем приехать, так как большинство футболистов сборной в данный момент не в Пакистане. Поэтому мы не можем приехать в Россию. В любом случае, мы подали запрос в РФС, чтобы провести матч в ноябре. Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана», — пояснил Яшал.
Ранее стало известно, что пакистанцы отказались провести товарищеский матч с россиянами в октябре, предложив перенести встречу на ноябрь. Кроме того, о невозможности провести игру со сборной России в нынешнем месяце заявила Федерация футбола Танзании, аргументировав отказ двумя предстоящими встречами с Конго в рамках квалификации Кубка Африки. Наконец, в ноябрьскую паузу не сможет сыграть с российской сборной национальная команда Таджикистана, представители которой сообщили, что у них уже есть соперники на эти даты.
При этом в ноябре сборная России может провести игру с командой Сирии. Как сообщил «Матч ТВ» менеджер сирийской сборной Удачи Фаталлах, переговоры находятся на завершающей стадии. Плюс ко всему об интересе к игре с россиянами заявили в сборной Бурунди, занимающей 136-е место в рейтинге ФИФА.
Российские команды с февраля 2022 года отстранены от всех международных турниров, в связи с чем сборная России проводит только товарищеские матчи. В последней встрече Россия в начале сентября в гостях обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0. Через несколько дней должна была состояться встреча с Таиландом, но ее пришлось отменить из-за супертайфуна «Яги», накрывшего Юго-Восточную Азию.
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