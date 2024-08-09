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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Хореограф церемонии открытия Олимпиады после шоу обратилась в полицию

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Олимпиада-2024 в Париже
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Хореограф Мод ле Пладек
Хореограф Мод ле Пладек (Фото: Marc Piasecki/Getty Images)

Хореограф церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр Мод ле Пладек обратилась в полицию после получения угроз собственной жизни и безопасности Игр в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Церемонию открытия летней Олимпиады раскритиковали из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. 48-летняя хореограф подала жалобу в центральный полицейский участок Парижа после получения на личную электронную почту и в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) «нескольких сообщений ненависти, угрожающих ее честности, а также бесперебойному проведению и безопасности олимпийских церемоний», — рассказали французскому изданию в прокуратуре.

Расследование, первоначально проведенное центральным полицейским участком Парижа, было поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH). Жалоба хореографа продолжила череду обращений других организаторов спортивного мероприятия.

В пятницу, 2 августа, несколько сообщений с угрозами отправили художественному руководителю парижских церемоний Томасу Жолли и исполнительному директору Тьерри Ребулю. В этих сообщениях, повторяющих слова из Корана, указывалось, что «наказание Аллаха падет на организаторов». Угрозы получал и Александр Бийар, заместитель генерального директора креативного агентства Ubi Bene. Все трое мужчин подали жалобу 3 августа.

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Олимпиада-2024 Церемония открытия киберпреступления преследование
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