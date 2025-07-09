«Лион» избежал вылета из чемпионата Франции после нарушения fair play
Семикратный чемпион Франции «Лион» продолжит выступать в чемпионате Франции в следующем сезоне, такое решение было принято федеральной апелляционной комиссией Национальной дирекции по контролю и управлению (DNCG). Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Сегодняшнее решение является первым шагом к восстановлению доверия к «Лиону». Теперь мы можем сосредоточить наше внимание на спортивных целях, полностью готовясь к следующему сезону», — написано в сообщении.
«Лион» 24 июня был отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Франции. Причиной стало нарушение финансового fair play. Позднее клуб сообщил, что подаст на решение апелляцию, которая 9 июля была удовлетворена.
66-летняя американка Мишель Канг, которая с 2023 года была членом совета директоров «Лиона», 30 июня сменила на посту президента футбольного клуба соотечественника Джона Текстора.
После удовлетворения апелляции «Лиона» Федерация футбола Франции заявила, что в бюджете клуба установлен контроль над фондом заработной платы и компенсациями за трансферы на сезон 2025/26.
В сезоне 2024/25 клуб занял шестое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.
В ноябре 2024 года DNCG запретил «Лиону» переходы игроков в зимнее трансферное окно и присудил предварительное понижение в классе в конце сезона из-за проблем с финансовой отчетностью. Долги «Лиона» составляли €175 млн, гарантии их погашений, запрошенных финансовым надзорным органом, клуб предоставить не сумел.
«Лион» в прошлом межсезонье потратил €134 млн на усиление, но выручил от продаж игроков только €24 млн. DNCG в августе 2024-го постановил, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн, но клубу этого сделать не удалось.
Сезон 2025/26 чемпионата Франции начнется 15 августа.
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