«Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции
Семикратный чемпион Франции «Лион» понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны по футболу. Такое решение принял DNCG, орган, контролирующий футбольные финансы французской лиги, сообщает L'Equipe.
Причина — нарушение финансового fair play. У «Лиона» есть право подать апелляцию.
В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.
В ноябре 2024 года DNCG запретил «Лиону» переходы игроков в зимнее трансферное окно и присудил предварительное понижение в классе в конце сезона из-за проблем с финансовой отчетностью. Решить проблемы «Лион» не сумел, и теперь в следующем сезоне ему придется играть во втором дивизионе.
Долги «Лиона» составляют €175 млн, гарантии их погашений, запрошенных финансовым надзорным органом, клуб предоставить не сумел.
«Лион» в прошлом межсезонье потратил €134 млн на усиление, но выручил от продаж игроков только €24 млн. DNCG в августе 2024-го постановил, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн, но клубу этого сделать не удалось.
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