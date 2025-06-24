«Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции

Причиной стало нарушение финансового fair play. В прошлом сезоне клуб занял шестое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы

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Семикратный чемпион Франции «Лион» понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны по футболу. Такое решение принял DNCG, орган, контролирующий футбольные финансы французской лиги, сообщает L'Equipe.

Причина — нарушение финансового fair play. У «Лиона» есть право подать апелляцию.

В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.

В ноябре 2024 года DNCG запретил «Лиону» переходы игроков в зимнее трансферное окно и присудил предварительное понижение в классе в конце сезона из-за проблем с финансовой отчетностью. Решить проблемы «Лион» не сумел, и теперь в следующем сезоне ему придется играть во втором дивизионе.

Долги «Лиона» составляют €175 млн, гарантии их погашений, запрошенных финансовым надзорным органом, клуб предоставить не сумел.

«Лион» в прошлом межсезонье потратил €134 млн на усиление, но выручил от продаж игроков только €24 млн. DNCG в августе 2024-го постановил, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн, но клубу этого сделать не удалось.