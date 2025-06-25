 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Ривер Плейт 1 2,27 x 3,15 2 3,75 Футбол Клубный ЧМ. США Ювентус Манчестер Сити 1 4,7 x 3,7 2 1,75 Футбол Клубный ЧМ. США Зальцбург Реал 1 9,5 x 6,1 2 1,28 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Хиляль Эр-Рияд Пачука 1 1,6 x 4,2 2 5,1 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,41 x 59 2 3 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,1 x 26 2 7,27 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Лион» подаст апелляцию на решение об исключении из чемпионата Франции

В «Лионе» заявили, что «искренне не понимают», как клуб могли понизить во второй дивизион, «учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи»
Футболисты &laquo;Лиона&raquo;
Футболисты «Лиона» (Фото: Global Look Press)

Семикратный чемпион Франции «Лион» подаст апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению (DNCG) о понижении команды во второй по силе дивизион страны. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

«Лион» 24 июня был понижен в Лигу 2. Такое решение принял DNCG, орган, контролирующий футбольные финансы французской лиги. Причина — нарушение финансового fair play.

«Лион» признает непонятное решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию», — говорится в заявлении.

«Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции
Спорт
Фото:Catherine Ivill / Getty Images

В клубе отметили, что в течение последних нескольких месяцев тесно сотрудничали с DNCG, «выполняя все требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось».

«Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26», — говорится в сообщении.

В «Лионе» добавили, что «искренне не понимают», как клуб могли понизить в классе, «учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи».

В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.

В ноябре 2024 года DNCG запретил «Лиону» переходы игроков в зимнее трансферное окно и присудил предварительное понижение в классе в конце сезона из-за проблем с финансовой отчетностью. Решить проблемы «Лион» не сумел, и теперь в следующем сезоне ему придется играть во втором дивизионе.

Долги «Лиона» составляют €175 млн, гарантии их погашений, запрошенных финансовым надзорным органом, клуб предоставить не сумел.

«Лион» в прошлом межсезонье потратил €134 млн на усиление, но выручил от продаж игроков только €24 млн. DNCG в августе 2024-го постановил, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн, но клубу этого сделать не удалось.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Лион Франция
Материалы по теме
«Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции
Спорт
Ротенберг рассказал об уходе футболиста из «Сочи» после «темной истории»
Спорт
«Ливерпуль» купил футболиста сборной Германии за рекордные €125 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Как рейтинги отражают развитие малого бизнеса Отрасли, 10:28
Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде Политика, 10:27
В Ленобласти пресекли поставку тысяч сим-карт для call-центров мошенников Общество, 10:23
Суд отказался отпустить редактора Ura.ru из СИЗО Политика, 10:22
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 10:20
Лавров возложил цветы к мемориальному комплексу в Туркмении Политика, 10:17
ФСБ показала видео с арестованными агентами спецслужб Молдавии Политика, 10:16
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Калужских полицейских обвинили в легализации мигрантов Общество, 10:13
Пашинян заявил о попытке захвата власти «криминальным духовенством» Политика, 10:07
«Билайн» запустил магистерскую программу в Центральном университете Отрасли, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Выстрелить на глобальном рынке с IT-продуктом: кейсы и инсайты 2025 годаПодписка на РБК, 10:00
В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов Технологии и медиа, 10:00
«Лион» подаст апелляцию на решение об исключении из чемпионата Франции Спорт, 09:53