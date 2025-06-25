«Лион» подаст апелляцию на решение об исключении из чемпионата Франции
Семикратный чемпион Франции «Лион» подаст апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению (DNCG) о понижении команды во второй по силе дивизион страны. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
«Лион» 24 июня был понижен в Лигу 2. Такое решение принял DNCG, орган, контролирующий футбольные финансы французской лиги. Причина — нарушение финансового fair play.
«Лион» признает непонятное решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию», — говорится в заявлении.
В клубе отметили, что в течение последних нескольких месяцев тесно сотрудничали с DNCG, «выполняя все требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось».
«Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26», — говорится в сообщении.
В «Лионе» добавили, что «искренне не понимают», как клуб могли понизить в классе, «учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи».
В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.
В ноябре 2024 года DNCG запретил «Лиону» переходы игроков в зимнее трансферное окно и присудил предварительное понижение в классе в конце сезона из-за проблем с финансовой отчетностью. Решить проблемы «Лион» не сумел, и теперь в следующем сезоне ему придется играть во втором дивизионе.
Долги «Лиона» составляют €175 млн, гарантии их погашений, запрошенных финансовым надзорным органом, клуб предоставить не сумел.
«Лион» в прошлом межсезонье потратил €134 млн на усиление, но выручил от продаж игроков только €24 млн. DNCG в августе 2024-го постановил, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн, но клубу этого сделать не удалось.
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