«Лион» подаст апелляцию на решение об исключении из чемпионата Франции

В «Лионе» заявили, что «искренне не понимают», как клуб могли понизить во второй дивизион, «учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи»

Футболисты «Лиона» (Фото: Global Look Press)

Семикратный чемпион Франции «Лион» подаст апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению (DNCG) о понижении команды во второй по силе дивизион страны. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

«Лион» 24 июня был понижен в Лигу 2. Такое решение принял DNCG, орган, контролирующий футбольные финансы французской лиги. Причина — нарушение финансового fair play.

«Лион» признает непонятное решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию», — говорится в заявлении.

В клубе отметили, что в течение последних нескольких месяцев тесно сотрудничали с DNCG, «выполняя все требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось».

«Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26», — говорится в сообщении.

В «Лионе» добавили, что «искренне не понимают», как клуб могли понизить в классе, «учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи».

В прошедшем сезоне клуб занял шестое место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.

В ноябре 2024 года DNCG запретил «Лиону» переходы игроков в зимнее трансферное окно и присудил предварительное понижение в классе в конце сезона из-за проблем с финансовой отчетностью. Решить проблемы «Лион» не сумел, и теперь в следующем сезоне ему придется играть во втором дивизионе.

Долги «Лиона» составляют €175 млн, гарантии их погашений, запрошенных финансовым надзорным органом, клуб предоставить не сумел.

«Лион» в прошлом межсезонье потратил €134 млн на усиление, но выручил от продаж игроков только €24 млн. DNCG в августе 2024-го постановил, что «Лион» должен заработать на трансферах €100 млн, но клубу этого сделать не удалось.