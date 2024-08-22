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L'Equipe узнала о готовности «Лиона» срочно продать любого своего игрока

L'Equipe: «Лион» готов срочно продать любого игрока из-за финансового fair play
«Лион» потратил на усиление €134 млн, но выручил от продажи игроков только €24 млн. Ему нужно срочно заработать в три раза больше, чтобы не нарушить финансовый fair play, из-за чего клуб готов к переговорам по любому игроку
Райан Шерки
Райан Шерки (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

В «Лионе» готовы рассмотреть продажу практически любого игрока команды, чтобы выполнить требование контролирующего футбольные финансы органа (DNCG) заработать €100 млн на трансферах в летнее окно. Об этом пишет TopMercato со ссылкой на L'Equipe.

«Лион» в межсезонье потратил €134 млн на усиление, но выручил от продаж игроков только €24 млн.

Команде пришлось продать свою 18-летнюю восходящую звезду Мамаду Сарра «Страсбуру», но Райан Шерки, футболист с самой высокой рыночной стоимостью (€25 млн) в клубе, накануне отказался уходить в «Фулхэм».

Летнее трансферное окно во Франции закроется 30 августа.

«Лион» в первом туре чемпионата Франции проиграл «Ренну» со счетом 0:3. В прошлом сезоне команда финишировала на шестом месте.

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