Адвокат сообщил о роспуске «Торпедо» в случае исключения из РПЛ
Футбольный «Торпедо» распустят в случае исключения команды из Российской премьер-лиги в связи с делом о подкупе судей. Об этом адвокат владельца клуба Леонида Соболева сообщил «РИА Новости»
«Футбольный клуб «Торпедо» будет распущен, если команду исключат из РПЛ», — сообщил Андрей Алешкин.
В июне Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.
Во вторник, 8 июля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что был задержан футбольный арбитр Богдан Головко по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги с «КАМАЗом».
В четверг, 10 июля, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрен вопрос участия «Торпедо» в РПЛ.
«Торпедо» по итогам прошлого сезона занял второе место в Первой лиге и вернулся в высший дивизион российского футбола.
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