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Спорт ,  
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Адвокат сообщил о роспуске «Торпедо» в случае исключения из РПЛ

В четверг, 10 июля, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрен вопрос участия «Торпедо» в РПЛ в связи с задержанием руководителей клуба по делу о подкупе судей
ФК &laquo;Торпедо&raquo;
ФК «Торпедо» (Фото: ФК «Торпедо»)

Футбольный «Торпедо» распустят в случае исключения команды из Российской премьер-лиги в связи с делом о подкупе судей. Об этом адвокат владельца клуба Леонида Соболева сообщил «РИА Новости»

«Футбольный клуб «Торпедо» будет распущен, если команду исключат из РПЛ», — сообщил Андрей Алешкин.

В июне Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.

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Во вторник, 8 июля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что был задержан футбольный арбитр Богдан Головко по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги с «КАМАЗом».

В четверг, 10 июля, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрен вопрос участия «Торпедо» в РПЛ.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона занял второе место в Первой лиге и вернулся в высший дивизион российского футбола.

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Руслан Алиев
ФК Торпедо Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) Леонид Соболев договорные матчи
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