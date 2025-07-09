Адвокат сообщил о роспуске «Торпедо» в случае исключения из РПЛ

В четверг, 10 июля, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрен вопрос участия «Торпедо» в РПЛ в связи с задержанием руководителей клуба по делу о подкупе судей

ФК «Торпедо» (Фото: ФК «Торпедо»)

Футбольный «Торпедо» распустят в случае исключения команды из Российской премьер-лиги в связи с делом о подкупе судей. Об этом адвокат владельца клуба Леонида Соболева сообщил «РИА Новости»

«Футбольный клуб «Торпедо» будет распущен, если команду исключат из РПЛ», — сообщил Андрей Алешкин.

В июне Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.

Во вторник, 8 июля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что был задержан футбольный арбитр Богдан Головко по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги с «КАМАЗом».

В четверг, 10 июля, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрен вопрос участия «Торпедо» в РПЛ.



«Торпедо» по итогам прошлого сезона занял второе место в Первой лиге и вернулся в высший дивизион российского футбола.