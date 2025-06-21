Суд отказался отпустить владельца «Торпедо» под залог в ₽50 млн

Адвокат Леонида Соболева, который подозревается в даче взятки футбольному арбитру, заявил, что его клиент «никогда не разговаривал ни с одним судьей» и в деле «много закулисных историй и интриг»

Леонид Соболев (Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы)

Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев, который был арестован по обвинению в подкупе арбитра, отказался от дачи показаний, судья отказала в залоге в 50 млн руб. и домашнем аресте, сообщил РБК его адвокат Александр Добровинский.

«Обвинение утверждает, что «Торпедо» предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей, он является совладельцем клуба — и его привлекли по этому поводу. Леонид не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний», — сказал Добровинский.

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Адвокат отметил, что в деле «много закулисных историй и интриг». «Есть серьезные враги. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, но суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца», — добавил Добровинский.

Соболеву и директору «Торпедо» Валерию Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Мещанский суд Москвы 21 июня арестовал их обоих на два месяца, бухгалтер «Торпедо» Ирина Волкова отправлена под домашний арест.

По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.