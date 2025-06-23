Судья отказался сдавать матч. Что важно знать об арестах в «Торпедо»

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи, против них заведено уголовное дело. Что известно о коррупционном скандале — в материале «РБК Спорт»

ФК «Торпедо» празднует второе место в Первой лиге (Фото: Официальный сайт клуба)

Что произошло

В отношении владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело. Два источника РБК, знакомые с ходом расследования, сообщили, что в ночь на 20 июня они были задержаны. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Собеседники РБК также сообщили, что 19 июня, в офисах и домах Соболева и Скородумова прошли обыски, проводимые при участии сотрудников ФСБ. После обысков их доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. Информацию о задержании подтвердил источник «РБК Спорт» в Российском футбольном союзе (РФС).

В пятницу, 20 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что руководителям московского клуба предъявлено обвинение в подкупе судьи. Ему предлагали сумму 1 млн рублей за обеспечение победы «Торпедо» в период с марта по май 2025 года, включая назначение пенальти и удаление игроков соперника, считает следствие. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева на два месяца.

После появления информации о возбуждении уголовного дела против Соболева и Скородумова московское «Торпедо» удалило с официального сайта информацию о руководстве клуба.

Какой матч вызвал подозрения?

Фото: Официальный сайт клуба

Как сообщил Metaratings.ru, обвинения в адрес Соболева предположительно связаны с матчем Первой лиги против «Сочи», который состоялся 17 мая.

В той игре «Торпедо» одержало победу со счетом 1:0, забив единственный гол с пенальти, назначенного главным арбитром Иналом Танашевым после просмотра VAR.

Источники «РБК Спорт», знакомые с ходом дела, рассказали, что деньги предлагались судье из Московской области Максиму Перезве. Журналист Иван Карпов написал, что рефери предлагали крупные суммы за обеспечение побед «Торпедо». За выигрыш у «Родины» (25-й тур, матч завершился со счетом 0:0) и «Шинника» (32-й тур, счет 1:0 в пользу москвичей) ему обещали по 1,5 млн руб. за каждую игру.

Кроме того, за каждый пенальти в ворота соперника или удаление в его составе Перезва мог получить по 250 тыс. руб. За победу над «Уралом» в 29-м туре предлагалось 3 млн руб., а за каждый пенальти и удаление — по 500 тыс. руб. (матч закончился со счетом 1:1).

Поводом для возбуждения дела стало заявление Максима Перезвы в правоохранительные органы о том, что Соболев и Скородумов предложили ему взятку за манипулирование результатами матчей.

Что известно о фигурантах дела

Леонид Соболев (Фото: Футбольный клуб «Полтава»)

Соболев стал владельцем московского «Торпедо» в августе 2024 года вместе с учредителями компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым.

Соболев прежде всего известен как бизнесмен — он является владельцем строительной компании «СГС-Югра», которая выступает подрядчиком по реконструкции домашнего стадиона «Торпедо», расположенного на Симоновской набережной. Согласно данным «СПАРК», Соболеву принадлежит 100% акций «СГС-Югра». Ранее он также занимал пост президента полтавской «Ворсклы».

В конце 2024 года генеральным директором «Торпедо» стал Скородумов, ранее выступавший за этот клуб. До этого назначения он на протяжении нескольких лет занимал должности администратора и начальника московской команды.

Третьим фигурантом коррупционного дела стала Ирина Волкова — бухгалтер футбольного клуба «Торпедо». В субботу, 21 июня, Мещанский суд отправил под домашний арест Волкову на два месяца.

Заявление адвоката совладельца «Торпедо»

Адвокат Александр Добровинский (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

Адвокат Соболева Александр Добровинский в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что представленные доказательства против его подзащитного слабые и нелогичные.

«Дело Леонида Соболева — это история не про футбол, а про деньги. Сама фабула обвинения не держится никаким образом, ее невозможно воспринять», — сказал он.

Добровинский назвал абсурдными утверждения о том, что его подзащитный на протяжении трех месяцев лично обращался к судье с предложением взятки. «Тебя посылают, а ты возвращаешься — это смешно. Денег никто не давал, с поличным никого не задержали — в деле больше ничего нет», — сказал адвокат.

Добровинский назвал странной ситуацию, когда совладелец футбольного клуба самостоятельно пытается «решить вопросы» с рефери.

Он добавил, что Соболеву поступало несколько предложений «задешево продать стадион, который почти достроен», что, по его словам, является частью продуманного уголовного дела. Адвокат не уточнил, кто делал такое предложение обвиняемому.

Также он добавил, что следователь просил Волкову «наговорить» на Соболева: «Она отказалась. Ей сказали, что у нее маленькие дети, и она будет сидеть в тюрьме. Она снова ответила отказом, сказала, что врать не будет, и отказалась давать показания», — сказал Добровинский.

Что сказали в руководстве российского футбола

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов (Фото: Роман Пименов/ТАСС)

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам о проведении проверки в связи с делом о предполагаемой даче взятки судье Соболевым и Скородумовым.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие», — заявил он журналистам.

Митрофанов также отметил, что поручил департаменту защиты игры провести проверку и передать материалы в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). «Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола», — добавил он.

Российская премьер-лига (РПЛ) готова принять соответствующие меры, если в ходе расследования будут выявлены нарушения, ставящие под сомнение честность чемпионата, заявил президент РПЛ Александр Алаев.

«РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом», — сказал Алаев.

Он также подчеркнул, что РПЛ намерена действовать в строгом соответствии с регламентом и в сотрудничестве с РФС для обеспечения честной конкуренции.

«В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников Мир РПЛ сезона 2025/26, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», — отметил Александр Алаев.

Московское «Торпедо» в своем телеграм-канале заявило, что операционная деятельность продолжается в полном объеме, а подготовка к предстоящему сезону в РПЛ идет без изменений.

«Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утвержденным планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объеме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба», — написано в сообщении «Торпедо».

«Торпедо» также выразило уверенность в своем будущем, подтвердив намерение приложить все усилия для защиты «деловой репутации и обеспечения устойчивого развития клуба».