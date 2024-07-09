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Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро и ЧМ
Испанский вингер Ламин Ямаль забил на 21-й минуте в матче против Франции
Ламин Ямаль
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы.
Ямаль в матче против Франции забил первый гол на Евро в возрасте 16 лет и 362 дня.
Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил мяч в возрасте 18 лет и 141 дня в матче Евро-2004.
Кроме того, Ямаль превзошел рекорд Пеле в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира и Евро. Пеле в 1958 году забил в ворота соперника в возрасте 17 лет и 239 дней.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча.
Победитель встречи сыграет в финале Евро-2024 14 июля. Второй финалист турнира определится в матче между Нидерландами и Англией 10 июля.