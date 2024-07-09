Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро и ЧМ

Испанский вингер Ламин Ямаль забил на 21-й минуте в матче против Франции

Ламин Ямаль (Фото: Rafa Babot / Getty Images)

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы.

Ямаль в матче против Франции забил первый гол на Евро в возрасте 16 лет и 362 дня.

Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил мяч в возрасте 18 лет и 141 дня в матче Евро-2004.

Кроме того, Ямаль превзошел рекорд Пеле в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира и Евро. Пеле в 1958 году забил в ворота соперника в возрасте 17 лет и 239 дней.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча.

Победитель встречи сыграет в финале Евро-2024 14 июля. Второй финалист турнира определится в матче между Нидерландами и Англией 10 июля.