Швейцария обыграла Венгрию в первом туре Евро

Гол и пас Эбишера принесли Швейцарии победу над Венгрией на старте Евро-2024

Матч в Кельне завершился со счетом 3:1. У победителей записал на свой счет гол+пас Мишель Эбишер. У венгров отличился Варга с передачи Собослаи, который стал самым молодым капитаном в истории турнира

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Сборная Швейцарии победила команду Венгрии в первом матче группового этапа чемпионата Европы в Германии. Матч в Кельне завершился со счетом 3:1.

У швейцарцев забили Квадво Дуа (12-я минута), который проводил за сборную всего второй матч, Мишель Эбишер (45), поучаствовавший также в первом голе, и Брель Эмболо (93). Гол Дуа засчитали после видеопросмотра.

У венгров отличился Барнабаш Варга (66) с передачи 23-летнего полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи, который стал самым молодым капитаном в истории Евро.

Эбишер стал первым швейцарцем в истории, который записал на свой счет гол и пас в матче чемпионата Европы.

Швейцарцы выиграли у венгров семь из десяти последних матчей и не проигрывали сопернику с 1998 года. При этом команды всего второй раз встречались друг с другом в финальной части крупнейших турниров. В первый раз это произошло еще на чемпионате мира 1938 года, когда венгры победили со счетом 2:0.

Следующий матч обе команды проведут 19 июня: венгры сыграют с немцами в Штутгарте, а швейцарцы — с шотландцами в Кельне.

Накануне в группе А немцы разгромили шотландцев со счетом 5:1.