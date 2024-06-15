Швейцария обыграла Венгрию в первом туре Евро
Сборная Швейцарии победила команду Венгрии в первом матче группового этапа чемпионата Европы в Германии. Матч в Кельне завершился со счетом 3:1.
У швейцарцев забили Квадво Дуа (12-я минута), который проводил за сборную всего второй матч, Мишель Эбишер (45), поучаствовавший также в первом голе, и Брель Эмболо (93). Гол Дуа засчитали после видеопросмотра.
У венгров отличился Барнабаш Варга (66) с передачи 23-летнего полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи, который стал самым молодым капитаном в истории Евро.
Эбишер стал первым швейцарцем в истории, который записал на свой счет гол и пас в матче чемпионата Европы.
Швейцарцы выиграли у венгров семь из десяти последних матчей и не проигрывали сопернику с 1998 года. При этом команды всего второй раз встречались друг с другом в финальной части крупнейших турниров. В первый раз это произошло еще на чемпионате мира 1938 года, когда венгры победили со счетом 2:0.
Следующий матч обе команды проведут 19 июня: венгры сыграют с немцами в Штутгарте, а швейцарцы — с шотландцами в Кельне.
Накануне в группе А немцы разгромили шотландцев со счетом 5:1.
После первого тура в группе А лидируют немцы (3 очка), на втором месте — Швейцария (3), на третьем — Венгрия (0), на четвертом — Шотландия (0).
В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.