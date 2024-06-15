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Евро-2024 ,  
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Швейцария обыграла Венгрию в первом туре Евро

Гол и пас Эбишера принесли Швейцарии победу над Венгрией на старте Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Матч в Кельне завершился со счетом 3:1. У победителей записал на свой счет гол+пас Мишель Эбишер. У венгров отличился Варга с передачи Собослаи, который стал самым молодым капитаном в истории турнира
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Швейцарии победила команду Венгрии в первом матче группового этапа чемпионата Европы в Германии. Матч в Кельне завершился со счетом 3:1.

У швейцарцев забили Квадво Дуа (12-я минута), который проводил за сборную всего второй матч, Мишель Эбишер (45), поучаствовавший также в первом голе, и Брель Эмболо (93). Гол Дуа засчитали после видеопросмотра.

У венгров отличился Барнабаш Варга (66) с передачи 23-летнего полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи, который стал самым молодым капитаном в истории Евро.

Эбишер стал первым швейцарцем в истории, который записал на свой счет гол и пас в матче чемпионата Европы.

Футболист «Ливерпуля» стал самым молодым капитаном в истории Евро
Спорт
Доминик Собослаи

Швейцарцы выиграли у венгров семь из десяти последних матчей и не проигрывали сопернику с 1998 года. При этом команды всего второй раз встречались друг с другом в финальной части крупнейших турниров. В первый раз это произошло еще на чемпионате мира 1938 года, когда венгры победили со счетом 2:0.

Следующий матч обе команды проведут 19 июня: венгры сыграют с немцами в Штутгарте, а швейцарцы — с шотландцами в Кельне.

Накануне в группе А немцы разгромили шотландцев со счетом 5:1.

После первого тура в группе А лидируют немцы (3 очка), на втором месте — Швейцария (3), на третьем — Венгрия (0), на четвертом — Шотландия (0).

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Венгрии по футболу сборная Швейцарии по футболу

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