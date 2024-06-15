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Спорт ,  
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Футболист «Ливерпуля» стал самым молодым капитаном в истории Евро

Игрок «Ливерпуля» Собослаи в 23 года стал самым молодым капитаном в истории Евро
В субботу венгры встречаются со швейцарцами в первом матче группы А. Доминик Собослаи является капитаном сборной с 2022 года
Доминик Собослаи
Доминик Собослаи (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи вывел сборную Венгрии с капитанской повязкой на первый матч чемпионата Европы с командой Швейцарии, в 23 года он стал самым молодым капитаном в истории турнира.

Встреча группы А проходит в Кельне.

Собослаи c 2019 года провел уже 42 матча за сборную и забил 12 мячей.

Чемпионат Европы в 2021 году он пропустил из-за травмы, при этом венгры пробились в финальную частью турнира благодаря голу Собослаи на 92-й минуте в раунде плей-офф с Исландией (2:1).

Полузащитник впервые стал капитаном венгерской команды в ноябре 2022 года.

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В этом сезоне Собослаи забил семь мячей в 45 встречах за «Ливерпуль».

Другими капитанами команд на Евро-2024 моложе 30 лет будут француз Килиан Мбаппе (25 лет), Джанлуиджи Доннарумма (25), словак Милан Шкриньяр (29) и чех Томаш Соучек (29).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Венгрии по футболу

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