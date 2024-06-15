Футболист «Ливерпуля» стал самым молодым капитаном в истории Евро
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи вывел сборную Венгрии с капитанской повязкой на первый матч чемпионата Европы с командой Швейцарии, в 23 года он стал самым молодым капитаном в истории турнира.
Встреча группы А проходит в Кельне.
Собослаи c 2019 года провел уже 42 матча за сборную и забил 12 мячей.
Чемпионат Европы в 2021 году он пропустил из-за травмы, при этом венгры пробились в финальную частью турнира благодаря голу Собослаи на 92-й минуте в раунде плей-офф с Исландией (2:1).
Полузащитник впервые стал капитаном венгерской команды в ноябре 2022 года.
В этом сезоне Собослаи забил семь мячей в 45 встречах за «Ливерпуль».
Другими капитанами команд на Евро-2024 моложе 30 лет будут француз Килиан Мбаппе (25 лет), Джанлуиджи Доннарумма (25), словак Милан Шкриньяр (29) и чех Томаш Соучек (29).