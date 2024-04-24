«Разрушают доверие». WADA обвинили в сокрытии допинга у китайских атлетов

Сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду, а Камилу Валиеву за этот же препарат дисквалифицировали на четыре года. О новом витке допинг-скандала — в материале «РБК Спорт»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оказалось в центре нового допинг-скандала. 20 апреля стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. Тогда Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы, и не стали отстранять китайских спортсменов.

Примечательно, что именно за триметазидин была дисквалифицирована на четыре года с лишением наград российская фигуристка Камила Валиева. Правда, главный юрисконсульт WADA Росс Венцель, отметил, что у китайских пловцов концентрация триметазидина в пробах была намного ниже, чем у Валиевой (2,1 нанограмма на миллилитр).

По словам Венцеля, еще одно отличие дела Валиевой в том, что ее первоначальная версия «не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина». «Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», — добавил юрисконсульт.

Глава WADA Витольд Банька отметил, что в случае обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) по китайским пловцам агентство проиграло бы дело. «Причина в данном случае в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и World Aquatics. Если бы мы подали апелляцию, то однозначно бы проиграли», — заявил Банька.

Как следует из мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), Валиева объяснила попадание допинга бытовым загрязнением — отец ее бывшего отчима Геннадий Соловьев, которого она называет дедушкой, страдающий проблемами с сердцем с 2000 года, мог приготовить ей клубничный десерт на той же разделочной доске, где до этого давил ножом таблетки.

При этом во время интервью в РУСАДА в 2022 году фигуристка допускала версии о загрязненных препаратах и саботажа в связи с доступом посторонних в помещения, где находились и питались фигуристы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Реакция USADA и РУСАДА

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал дело китайских пловцов «разрушительным ударом в спину чистых спортсменов и глубоким предательством всех спортсменов, которые соревнуются честно и соблюдают правила». «Все те, кто замарал руки сокрытием положительных тестов и подавлением голосов отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона», — сказал Тайгарт.

В ответ WADA заявило, что заявление Тайгарта о сознательном сокрытии положительных результатов китайских пловцов является ложью и будет рассмотрено юристами организации. «Утверждения Тайгарта политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать работу WADA по защите чистого спорта во всем мире. Всемирное антидопинговое агентство отмечает, что дискредитирующие комментарии были высказаны без каких-либо подтверждающих доказательств вообще», — говорится в заявлении.

В WADA отметили, что пока нет каких-либо других доказательств, в агентстве будут придерживаться результатов своего «тщательного расследования». «В Соединенных Штатах WADA также согласилось с аналогичными выводами Антидопингового агентства США о заражении ряда американских спортсменов, Тайгарт должен понимать, что не только американские спортсмены могут стать жертвами случаев заражения без вины виноватого. USADA связалось с WADA в начале 2023 года на основании полученной информации о предполагаемом сокрытии этих дел, но, к сожалению, не смогло предоставить вообще никаких доказательств», — добавили в WADA.

USADA призвало пересмотреть деятельность WADA. В агентстве заявили, что все чистые спортсмены и общественность не получили удовлетворительного ответа на свои вопросы по этому делу на пресс-конференции WADA, которая состоялась 22 марта. «Избирательное и корыстное применение правил, о которых мы слышали вчера, разрушает доверие общества к Олимпийскому и Паралимпийскому движению. Осознание того, что к разным странам могут применяться разные правила, ослабляет интерес тех, кто жизненно важен для деятельности WADA, включая лучших атлетов мира, болельщиков, спонсоров и следующее поколение спортсменов», — отметили в Антидопинговом агентстве США.

В нем считают, что нужно назначить независимого прокурора для рассмотрения этого дела. «Все спортсмены, спонсоры и болельщики Олимпийского и Паралимпийского движения заслуживают настоящего «сторожевого пса», у которого есть зубы и решимость применять правила единообразно и справедливо. Учитывая, что мы находимся в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году, спортсмены и общественность отчаянно нуждаются в доверии к глобальной антидопинговой системе», — сказано в заявлении USADA.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что национальные антидопинговые организации и WADA «должны быть беспристрастны и независимы в своих решениях».

«Бесконечно слышим о том, что российская система не заслуживает доверия. Однако мы абсолютно четко следуем всем требованиям стандартов — отстраняем спортсменов в тех случаях, когда этого требует кодекс, а если дисциплинарный антидопинговый комитет принимает иное решение — мы подаем апелляцию. Национальные антидопинговые организации должны быть беспристрастны и независимы в своих решениях. И WADA, как основной регулятор этой сферы, тем более», — заявила Логинова «РИА Новости».

Как отреагировали в Китае

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что информация о допинге китайских пловцов является ложной. «Всемирное антидопинговое агентство уже дало свой четкий ответ, соответствующие сообщения [об умышленном приеме допинга] приводят ложную информацию», — заявил Ван Вэньбинь.

Представитель китайского МИДа отметил, что в 2021 году после тщательного расследования CHINADA было установлено, что пловцы сдали положительные тесты после употребления зараженной пищи без своего ведома.

«Китайское правительство придерживается твердой позиции нулевой терпимости к допингу, строго соблюдает мировые антидопинговые правила, решительно защищает физическое и психическое здоровье спортсменов, поддерживает честную конкуренцию на спортивных соревнованиях и вносит позитивный вклад в борьбу с допингом в мире», — отметил он.

Мнение экспертов

Сергей Алексеев, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России

«Дело Камилы Валиевой и китайских спортсменов аналогичны. Основной вопрос в качестве оказания юридической помощи и адвокатской поддержки. Потому что в деле Камилы Валиевой на последних этапах мы усматриваем очень слабую защиту со стороны адвокатов, которые представляли интересы Валиевой. А в случае с китайскими спортсменами, по видимому, была более эффективная правовая защита. В настоящее время дела на международном уровне, в качестве участников которых являются российские спортсмены, могут иметь политизированный уклон и предвзятое отношение со стороны арбитров. Мы можем это видеть в отношении тех дел, которые рассматриваются последние годы в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но это не исключает эффективной правовой защиты наших спортсменов и более тщательной подготовки позиции и расследования в отношении атлетов, которые являются участниками этих допинговых дел», — сказал Алексеев «РБК Спорт».

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт»

«Тяжело оценить ситуацию без доступа к данным. Никакие подробности особо не рассказываются в силу того, что спортсменов полностью оправдали. Конечно, такие дела всегда вызывают сомнения. Речь идет о большом количестве спортсменов. Может, действительно была какая‑то провокация... Как я поняла, они объяснили наличие допинга в организме случайным попаданием.

У нас тоже бывали случаи, когда спортсменов полностью оправдывали. Например, в результате подсыпания. Но такие дела очень тяжело доказываются. Особенно когда идет речь о всей сборной, включая олимпийских чемпионов. Такие случаи очень редки, но бывают.

Конечно, такое отсутствие публичной информации вызывает вопросы. С другой стороны, в этой ситуации, как я поняла, был разговор с WADA и World Aquatics. Рассмотрев документы, они приняли решение оправдать пловцов. То есть, их аргументы убедили.

Если же сравнивать с ситуацией Валиевой, то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленной защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент», — заявила Анцелиович «Матч ТВ».

Светалана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Спортсмены делали это неумышленно. Чаще всего, когда попадают микродозы, спортсмены со всего мира объясняют WADA и им дают минимальную дисквалификацию. Так как нет политики, все понимают, что это случайность. По отношению к Камиле это 100% предвзятый момент. За последние десять лет было много случаев, где оправдывают спортсменов за микродозы. Просто вопрос в том, что эти спортсмены не попали политически в тот момент, когда это можно было использовать, а Камила попала. Если китайские спортсмены смогли доказать, что они не виноваты, значит они не виноваты. Здесь нельзя никого судить. 23 китайских спортсмена смогли доказать, а одна маленькая Камила не смогла. Это обидно», — сказала Журова «РБК Спорт».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская — значит проклятая. Вот что это теперь значит», — цитирует Тарасову ТАСС.

Дмитрий Свищев, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«WADA уже давно себя скомпрометировало. И нынешняя ситуация еще раз это подтверждает. РУСАДА у нас до сих пор не восстановлено в правах, это говорит о политизированности по отношению к российскому спорту. Что касается этой ситуации, если есть нарушения, то за них должны быть соответствующие наказания. Почему вдруг услышали доводы китайской стороны и не услышали доводы российской. Они непреднамеренно приняли этот препарат, Камила то же самое сказала. Все это связано с той ситуацией, которая сложилась вокруг России. Мы привыкли к этой блокаде», — сказал Свищев «РИА Новости».