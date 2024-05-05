Украина пожаловалась на допуск российских гребцов на отбор ОИ в Венгрии

Последний отбор на Олимпиаду в гребле на каноэ и байдарках пройдет 8–9 мая в Венгрии. Россияне заявлены в одиночках и двойках. Экипажи-двойки украинцы сочли нарушением рекомендаций МОК

Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль на ЧМ-2018 (Фото: EPA / ТАСС)

Организаторы последнего олимпийского отбора в гребле на байдарках и каноэ в Венгрии нарушили рекомендации МОК, допустив экипажи-двойки россиян и белорусов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины письме в МОК и международную федерацию (ICF).

ICF 3 мая сообщила, что на турнире в Сегеде 8–9 мая в нейтральном статусе выступят девять россиян, в том числе призеры Олимпиады Алексей Коровашков и Иван Штыль, чемпион мира Михаил Павлов, чемпионка Европы Олеся Ромасенко.

Украинскую сторону не устроил допуск экипажей Виталий Ершов / Максим Спесивцев, Анастасия Долгова / Светлана Черниговская (оба — байдарка-двойка) и каноиста Михаила Павлова, который должен выступить с Захаром Петровым.

Украинская сторона призвала предотвратить участие российских и белорусских дуэтов в соревнованиях в Сегеде.

Ранее НОК Украины направлял письма в МОК с призывами отстранить и других российских спортсменов, в том числе дзюдоистов и борцов.

МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов только в нейтральном статусе.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова в конце марта заявила «Матч ТВ», что по итогам отбора спортсмены сами будут решать, поедут ли они в нейтральном статусе на Олимпиаду. В условиях допуска ICF есть подписание декларации, но «нет условий отказа от родины», отметила Исхакова.