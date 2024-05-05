Украина пожаловалась на допуск российских гребцов на отбор ОИ в Венгрии
Организаторы последнего олимпийского отбора в гребле на байдарках и каноэ в Венгрии нарушили рекомендации МОК, допустив экипажи-двойки россиян и белорусов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины письме в МОК и международную федерацию (ICF).
ICF 3 мая сообщила, что на турнире в Сегеде 8–9 мая в нейтральном статусе выступят девять россиян, в том числе призеры Олимпиады Алексей Коровашков и Иван Штыль, чемпион мира Михаил Павлов, чемпионка Европы Олеся Ромасенко.
Украинскую сторону не устроил допуск экипажей Виталий Ершов / Максим Спесивцев, Анастасия Долгова / Светлана Черниговская (оба — байдарка-двойка) и каноиста Михаила Павлова, который должен выступить с Захаром Петровым.
Украинская сторона призвала предотвратить участие российских и белорусских дуэтов в соревнованиях в Сегеде.
Ранее НОК Украины направлял письма в МОК с призывами отстранить и других российских спортсменов, в том числе дзюдоистов и борцов.
МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов только в нейтральном статусе.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова в конце марта заявила «Матч ТВ», что по итогам отбора спортсмены сами будут решать, поедут ли они в нейтральном статусе на Олимпиаду. В условиях допуска ICF есть подписание декларации, но «нет условий отказа от родины», отметила Исхакова.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России