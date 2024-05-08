Выведший «Трактор» в полуфинал Кубка Гагарина тренер покинул клуб
Тренер Алексей Заварухин покинул клубную систему «Трактора». Об этом сообщается на сайте челябинской команды КХЛ.
Заварухин в прошлое межсезонье вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина, а по ходу чемпионата стал главным тренером «Трактора». Сезон челябинский клуб завершил в полуфинале Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».
6 мая «Трактор» объявил, что новым главным тренером клуба стал канадец Бенуа Гру, а Заварухину было предложено возглавить «Челмет», который выступает в ВХЛ.
В итоге Заварухин отказался от этого предложения.
«Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении «Трактора».
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