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Выведший «Трактор» в полуфинал Кубка Гагарина тренер покинул клуб

Доведший «Трактор» до полуфинала Кубка Гагарина тренер Заварухин покинул клуб
Алексей Заварухин не согласился возглавить фарм-клуб «Трактора» и покинул челябинскую команду
Алексей Заварухин
Алексей Заварухин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Тренер Алексей Заварухин покинул клубную систему «Трактора». Об этом сообщается на сайте челябинской команды КХЛ.

Заварухин в прошлое межсезонье вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина, а по ходу чемпионата стал главным тренером «Трактора». Сезон челябинский клуб завершил в полуфинале Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».

6 мая «Трактор» объявил, что новым главным тренером клуба стал канадец Бенуа Гру, а Заварухину было предложено возглавить «Челмет», который выступает в ВХЛ.

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В итоге Заварухин отказался от этого предложения.

«Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении «Трактора».

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