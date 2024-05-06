Экс-тренер канадской молодежки возглавил «Трактор»

Контракт с Бенуа Гру рассчитан на два сезона. В минувшем сезоне «Трактор» проиграл в полуфинале плей-офф КХЛ ярославскому «Локомотиву»

Бенуа Гру (Фото: Douglas R. Clifford / Zumapress.com / Global Look Press)

Канадский тренер Бенуа Гру возглавил челябинский «Трактор», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан на два года. Алексей Заварухин, который довел «Трактор» до полуфинала Кубка Гагарина, получил предложение возглавить «Челмет» (ВХЛ).

«Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Гру в 2016–2023 годах работал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг» — руководил фарм-клубом команды «Сиракьюз Кранч», также на протяжении карьеры он работал в нескольких клубах Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) и был тренером молодежной сборной Канады на победном чемпионате мира 2015 года.