Экс-тренер канадской молодежки возглавил «Трактор»
Канадский тренер Бенуа Гру возглавил челябинский «Трактор», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Контракт с 56-летним специалистом рассчитан на два года. Алексей Заварухин, который довел «Трактор» до полуфинала Кубка Гагарина, получил предложение возглавить «Челмет» (ВХЛ).
«Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Гру в 2016–2023 годах работал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг» — руководил фарм-клубом команды «Сиракьюз Кранч», также на протяжении карьеры он работал в нескольких клубах Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) и был тренером молодежной сборной Канады на победном чемпионате мира 2015 года.
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