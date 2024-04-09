В Федерации отреагировали на желание Ефимовой получить нейтральный статус

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что собирается получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах. «Никакой информации не поступало», — заявили в пресс-службе ВФП

Юлия Ефимова (Фото: Zuma \ TASS)

Всероссийская федерация плавания (ВФП) не получала никакой информации о подаче заявки шестикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой на нейтральный статус. Об этом «РБК Спорт» заявили в пресс-службе ВФП.

Накануне Ефимова рассказала Metaratings, что собирается получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но пока не подала заявку из-за слишком слабых результатов.

«В федерацию никакой информации от Юлии Ефимовой по этому вопросу не поступало», — заявили «РБК Спорт» в пресс-службе ВФП.

На счету Ефимовой бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и две серебряные награды в Рио в 2016-м. В активе спортсменки также шесть золотых медалей чемпионата мира и семь золотых медалей континентальных первенств. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).

На чемпионате Москвы, который прошел в марте, у Ефимовой на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом результаты были хуже квалификационных нормативов для Олимпиады-2024 в Париже.

В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми такие условия допуска.

Российские спортсмены в феврале пропустили чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе. Никто даже не подавал заявку на участие в турнире. Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральный статус World Aquatics был только у серебряного призера Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Ивана Гирева. На прошлой неделе стало известно, что пловец от него отказался, так и не заявившись на международные старты.

Чемпионат России пройдет в Казани с 14 по 19 апреля. Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа.