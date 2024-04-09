 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

В Федерации отреагировали на желание Ефимовой получить нейтральный статус

Федерация плавания — о нейтральном статусе Ефимовой: не поступало информации
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что собирается получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах. «Никакой информации не поступало», — заявили в пресс-службе ВФП
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова (Фото: Zuma \ TASS)

Всероссийская федерация плавания (ВФП) не получала никакой информации о подаче заявки шестикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой на нейтральный статус. Об этом «РБК Спорт» заявили в пресс-службе ВФП.

Накануне Ефимова рассказала Metaratings, что собирается получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но пока не подала заявку из-за слишком слабых результатов.

«В федерацию никакой информации от Юлии Ефимовой по этому вопросу не поступало», — заявили «РБК Спорт» в пресс-службе ВФП.

Российская пловчиха Юлия Ефимова подаст заявку на нейтральный статус
Спорт
Юлия Ефимова

На счету Ефимовой бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и две серебряные награды в Рио в 2016-м. В активе спортсменки также шесть золотых медалей чемпионата мира и семь золотых медалей континентальных первенств. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17). 

На чемпионате Москвы, который прошел в марте, у Ефимовой на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом результаты были хуже квалификационных нормативов для Олимпиады-2024 в Париже.

В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми такие условия допуска.

Российские спортсмены в феврале пропустили чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе. Никто даже не подавал заявку на участие в турнире. Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральный статус World Aquatics был только у серебряного призера Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Ивана Гирева. На прошлой неделе стало известно, что пловец от него отказался, так и не заявившись на международные старты.

Чемпионат России пройдет в Казани с 14 по 19 апреля. Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
плавание Юлия Ефимова Олимпиада-2024
Материалы по теме
Российская пловчиха Юлия Ефимова подаст заявку на нейтральный статус
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 17:05
На Лубянке автомобиль Росгвардии столкнулся с такси и сбил женщину Общество, 20:17
Суд в США впервые приговорил к тюрьме родителей школьного стрелка Политика, 20:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:13
США передали Украине конфискованное оружие хуситов Политика, 20:13
В СВР заявили о планах США отправить на Украину участников наркокартелей Политика, 20:05
Древнейший деревянный храм России во второй раз перенесут на новое место Life, 20:03
Журналистка немецкой редакции RT получила убежище в России Политика, 19:58
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Посольство в Берне сообщило, что Россию не позвали на саммит по Украине Политика, 19:52
Акции «Группы Позитив» пошли вниз на рекомендациях по дивидендам Инвестиции, 19:52
Умер советский космонавт Владимир Аксенов Общество, 19:32
«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в полуфинале плей-офф КХЛ Спорт, 19:27
Глава Минстроя вылетел в Оренбургскую область из-за паводка Политика, 19:27
Курс доллара превысил ₽93 впервые с конца марта Инвестиции, 19:25
В Оренбургской области под угрозой затопления оказалась трасса «Урал» Общество, 19:20