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Российские атлеты не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта

Российские атлеты не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта
Турнир пройдет с 2 по 18 февраля в Дохе. Во Всероссийской федерации плавания ранее называли неприемлемыми условия допуска российских спортсменов на международные соревнования
Фото: Alex Slitz / Getty Images
Фото: Alex Slitz / Getty Images

Российские спортсмены не выступят на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе. Об этом «Матч ТВ» сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Российских участников (в нейтральном статусе) на чемпионат мира не зарегистрировано», — рассказали в пресс‑службе федерации.

«Матч ТВ» отмечает, что российские спортсмены вообще не подавали заявок для участия в чемпионате мира.

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Фото:Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Чемпионат мира пройдет с 2 по 18 февраля.

Мировое первенство — последний шанс квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже в прыжках в воду и в плавании на открытой воде. Таким образом, в этих видах российские спортсмены точно не выступят на Играх.

В сентябре прошлого года World Aquatics допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта.

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Во Всероссийской федерации плавания назвали неприемлемыми такие условия допуска.

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