Российские атлеты не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта
Российские спортсмены не выступят на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе. Об этом «Матч ТВ» сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).
«Российских участников (в нейтральном статусе) на чемпионат мира не зарегистрировано», — рассказали в пресс‑службе федерации.
«Матч ТВ» отмечает, что российские спортсмены вообще не подавали заявок для участия в чемпионате мира.
Чемпионат мира пройдет с 2 по 18 февраля.
Мировое первенство — последний шанс квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже в прыжках в воду и в плавании на открытой воде. Таким образом, в этих видах российские спортсмены точно не выступят на Играх.
В сентябре прошлого года World Aquatics допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта.
Во Всероссийской федерации плавания назвали неприемлемыми такие условия допуска.
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