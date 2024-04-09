Российская пловчиха Юлия Ефимова подаст заявку на нейтральный статус
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала Metaratings, что собирается получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но пока не подала заявку из-за слишком слабых результатов.
«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями», — сказала 32-летняя Ефимова.
На чемпионате Москвы, который прошел в марте, у Ефимовой на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом результаты были хуже квалификационных нормативов для Олимпиады-2024 в Париже.
Ефимова отметила, что время для получения нейтрального статуса еще есть. «Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России», — добавила спортсменка.
Чемпионат России пройдет в Казани с 14 по 19 апреля. Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа.
На счету Ефимовой бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и две серебряные награды в Рио в 2016-м. В активе спортсменки также шесть золотых медалей чемпионата мира и семь золотых медалей континентальных первенств. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).
В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми такие условия допуска.
Российские спортсмены в феврале пропустили чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе. Никто даже не подавал заявку на участие в турнире. Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.
Нейтральный статус World Aquatics был только у серебряного призера Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Ивана Гирева. На прошлой неделе стало известно, что пловец от него отказался.