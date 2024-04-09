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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российская пловчиха Юлия Ефимова подаст заявку на нейтральный статус

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова подаст заявку на нейтральный статус
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что пока этот статус ей не нужен из-за слабых результатов. В случае успехов на апрельском чемпионате России она подаст заявку на нейтральный статус
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала Metaratings, что собирается получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но пока не подала заявку из-за слишком слабых результатов.

«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями», — сказала 32-летняя Ефимова.

Единственный российский пловец с нейтральным статусом отказался от него
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Иван Гирев

На чемпионате Москвы, который прошел в марте, у Ефимовой на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом результаты были хуже квалификационных нормативов для Олимпиады-2024 в Париже.

Ефимова отметила, что время для получения нейтрального статуса еще есть. «Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России», — добавила спортсменка.

Чемпионат России пройдет в Казани с 14 по 19 апреля. Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа.

На счету Ефимовой бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и две серебряные награды в Рио в 2016-м. В активе спортсменки также шесть золотых медалей чемпионата мира и семь золотых медалей континентальных первенств. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).

В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми такие условия допуска.

Российские спортсмены в феврале пропустили чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе. Никто даже не подавал заявку на участие в турнире. Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральный статус World Aquatics был только у серебряного призера Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Ивана Гирева. На прошлой неделе стало известно, что пловец от него отказался.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание Юлия Ефимова Олимпиада-2024
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