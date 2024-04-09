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Военная операция на Украине ,  
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Футболистов пяти украинских клубов освободили от мобилизации

Футболисты пяти украинских клубов получили бронь от мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
В список попали киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс»
Игроки &laquo;Шахтера&raquo;
Игроки «Шахтера» (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Футболисты пяти клубов Украины получили освобождения от мобилизации. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на соответствующие приказы Министерства молодежи и спорта Украины.

Киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь», «Кривбасс», а также Украинская ассоциация футбола получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Шмыгаль пообещал Украине более мягкий режим мобилизации
Политика
Фото:Serhiihudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу сейчас выступают 16 команд.

Мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали. В конце марта 2024 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о новой волне мобилизации. По его словам, в стране мобилизуют менее 500 тыс. человек. Позднее украинский премьер обещал, что режим мобилизации на Украине будет более мягким.

В начале апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе. Согласно новым правилам, возраст, начиная с которого человек попадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. При этом закон запрещает мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Украина мобилизация ФК Шахтер Динамо Киев
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