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Футболисты «Зенита» поддержали Вендела после расистского скандала

Футболисты «Зенита»: мы объединимся вокруг Вендела
Вендел после оскорблений на расовой почве в матче с «Факелом» показал трибунам средний палец и был удален. В команде осудили унижение игрока из-за другого цвета кожи и заявили, что объединятся вокруг бразильца
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболисты основной команды «Зенита» заявили, что не допустят оскорблений и унижений кого-либо из них из-за другого цвета кожи. Заявление игроков опубликовано в телеграм-канале петербургского клуба.

Накануне Вендел заработал удаление в матче РПЛ с воронежским «Факелом» (2:0) за то, что показал трибунам средний палец. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча сказал, что с трибун бразильца оскорбляли на расовой почве, а один из игроков «Факела» изображал обезьяну.

«Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьется за цвета и город, который называем своим домом», — говорится в заявлении игроков, которые пообещали «объединиться вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России».

Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с Вендела
Спорт
Вендел

В РПЛ назвали расистские проявления недопустимыми и сообщили, что ситуацию рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Вендел играет в «Зените» с 2020 года, в этом сезоне на его счету два гола и 11 передач в 20 матчах.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Вендел расизм
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