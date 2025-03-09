Футболисты «Зенита» поддержали Вендела после расистского скандала

Вендел после оскорблений на расовой почве в матче с «Факелом» показал трибунам средний палец и был удален. В команде осудили унижение игрока из-за другого цвета кожи и заявили, что объединятся вокруг бразильца

Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболисты основной команды «Зенита» заявили, что не допустят оскорблений и унижений кого-либо из них из-за другого цвета кожи. Заявление игроков опубликовано в телеграм-канале петербургского клуба.

Накануне Вендел заработал удаление в матче РПЛ с воронежским «Факелом» (2:0) за то, что показал трибунам средний палец. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча сказал, что с трибун бразильца оскорбляли на расовой почве, а один из игроков «Факела» изображал обезьяну.

«Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьется за цвета и город, который называем своим домом», — говорится в заявлении игроков, которые пообещали «объединиться вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России».

В РПЛ назвали расистские проявления недопустимыми и сообщили, что ситуацию рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Вендел играет в «Зените» с 2020 года, в этом сезоне на его счету два гола и 11 передач в 20 матчах.