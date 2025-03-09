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Российского чемпиона признали первой звездой дня в НХЛ за хет-трик

Российского чемпиона Ничушкина признали первой звездой дня в НХЛ за хет-трик
Тройку звезд дня в НХЛ составили Валерий Ничушкин, Стивен Стэмкос и Брэди Ткачук. Ничушкин впервые сделал хет-трик в регулярке НХЛ
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, забросивший три шайбы и сделавший результативный пас в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4), был признан лучшим игроком дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Ничушкин отличился на 1-й, 7-й и 59-й минутах. Это первый хет-трик форварда в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее он забивал по три гола за матч только один раз — в плей-офф в 2024-м.

«Вэл с хет-триком — это потрясающе. Он так хорошо играет после возвращения», — сказал одноклубник Ничушкина Натан Маккиннон.

Ничушкин пропустил старт сезона из-за отстранения за нарушение правил участия в программе помощи игрокам НХЛ, а также не играл в январе-феврале из-за травмы. Всего в этом сезоне российский обладатель Кубка Стэнли 2022 года набрал 23 очка (15+8) в 26 матчах.

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Второй звездой дня признали форварда «Нэшвилл Предаторз» Стивена Стэмкоса, который оформил хет-трик в победном матче с «Чикаго Блэкхокс» (3:2 после овертайма).

В тройку лучших игроков также вошел Брэди Ткачук из «Оттава Сенаторз», забросивший две шайбы в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 после овертайма).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш
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