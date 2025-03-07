 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российского форварда второй раз за пять недель обменяли в НХЛ

«Филадельфия» обменяла российского форварда Андрея Кузьменко в «Лос-Анджелес»
Андрей Кузьменко, который начинал нынешний сезон в «Калгари», перешел из «Филадельфии» в «Лос-Анджелес»
Андрей Кузьменко
Андрей Кузьменко (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» обменял в «Лос-Анджелес Кингз» российского форварда Андрея Кузьменко. Об этом сообщает Sportsnet.

Взамен «Флайерз» получил право выбора в третьем раунде драфта 2027 года.

29-летний Кузьменко меняет команды второй раз в сезоне, состав «Филадельфии» он пополнил в конце января в результате обмена из «Калгари Флэймз». В семи играх за «Флайерз» россиянин набрал 5 (2 + 3) очков.

Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне 2022/23, став одним из ведущих игроков «Ванкувер Кэнакс». В дебютном сезоне он записал на свой счет 74 (39 + 35) очка в 81 матче. Но во втором сезоне результативность россиянина спала до 21 (8 + 13) очка в 43 матчах, и в феврале прошлого года его обменяли в «Калгари».

В «Калгари» Кузьменко ударно завершил прошлый сезон, набрав 25 (14 + 11) очков в 29 матчах, но в нынешнем выступал не слишком удачно: всего 15 (4 + 11) очков в 37 встречах. А несколько игр вообще пропустил по решению тренерского штаба. В итоге Кузьменко обменяли в «Филадельфию». Его контракт с зарплатой $5,5 млн в год завершается в конце сезона.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Андрей Кузьменко Лос-Анджелес Кингз россияне в НХЛ
Материалы по теме
Российского одноклубника Капризова обменяли в НХЛ
Спорт
Бобровский вошел в топ-10 голкиперов в истории НХЛ по числу побед
Спорт
Какие рекорды НХЛ побил Овечкин
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 17:33
Ветеран футбольного «Зенита» Храповицкий умер в возрасте 89 летСпорт, 21:01
Рождаемость в ЕС рухнула до 60-летнего минимумаОбщество, 20:44
Прокуратура раскрыла суть претензий к блогеру МитрошинойОбщество, 20:35
Трамп оценил, с Украиной или Россией проще договоритьсяПолитика, 20:26
Мужчина пострадал при стрельбе в студии звукозаписи в ГолливудеОбщество, 20:21
Российского форварда второй раз за пять недель обменяли в НХЛСпорт, 20:19
Юлия Высоцкая опровергла продажу «Едим дома»Общество, 20:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Краснодар» разгромил «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛСпорт, 20:00
Житель Курской области подорвался на растяжкеПолитика, 19:45
В «Т-Инвестициях» предсказали снижение ставки ЦБ до 13% к концу годаИнвестиции, 19:44
Число пострадавших в цирке в Самарской области увеличилось до восьмиОбщество, 19:33
Российская шахматистка выиграла юниорский чемпионат мираСпорт, 19:31
Bloomberg сообщил о готовности России обсудить перемирие с УкраинойПолитика, 19:30
«Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГЭкономика, 19:26