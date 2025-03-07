Российского форварда второй раз за пять недель обменяли в НХЛ

Андрей Кузьменко, который начинал нынешний сезон в «Калгари», перешел из «Филадельфии» в «Лос-Анджелес»

Андрей Кузьменко (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» обменял в «Лос-Анджелес Кингз» российского форварда Андрея Кузьменко. Об этом сообщает Sportsnet.

Взамен «Флайерз» получил право выбора в третьем раунде драфта 2027 года.

29-летний Кузьменко меняет команды второй раз в сезоне, состав «Филадельфии» он пополнил в конце января в результате обмена из «Калгари Флэймз». В семи играх за «Флайерз» россиянин набрал 5 (2 + 3) очков.

Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне 2022/23, став одним из ведущих игроков «Ванкувер Кэнакс». В дебютном сезоне он записал на свой счет 74 (39 + 35) очка в 81 матче. Но во втором сезоне результативность россиянина спала до 21 (8 + 13) очка в 43 матчах, и в феврале прошлого года его обменяли в «Калгари».

В «Калгари» Кузьменко ударно завершил прошлый сезон, набрав 25 (14 + 11) очков в 29 матчах, но в нынешнем выступал не слишком удачно: всего 15 (4 + 11) очков в 37 встречах. А несколько игр вообще пропустил по решению тренерского штаба. В итоге Кузьменко обменяли в «Филадельфию». Его контракт с зарплатой $5,5 млн в год завершается в конце сезона.