Пропустивший два месяца Ничушкин впервые с 1 января сыграет в матче НХЛ

Пропустивший два месяца Ничушкин сыграет в ближайшем матче «Колорадо»

Российский чемпион НХЛ получил травму верхней части тела 1 января в игре против «Виннипега». В ночь на 27 февраля форвард примет участие в матче с «Нью-Джерси»

Валерий Ничушкин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин восстановился от травмы и примет участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба Джаред Беднар.

«Колорадо» в ночь на 27 февраля в гостях сыграет с «Нью-Джерси Девилз».

Ничушкин последний раз выходил на лед 1 января в матче с «Виннипег Джетс» (5:2). В той игре он получил травму, попав под силовой прием защитника Логана Стэнли. После этого россиянин пропустил 21 игру.

Всего в нынешнем сезоне 29-летний Ничушкин, обладатель Кубка Стэнли 2022 года, провел 21 игру и набрал 17 (11+6) очков.

Старт сезона он пропустил из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ, в рамках которой хоккеистам помогают в том числе справляться с психическими проблемами и зависимостями.