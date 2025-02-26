Пропустивший два месяца Ничушкин сыграет в ближайшем матче «Колорадо»
Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин восстановился от травмы и примет участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба Джаред Беднар.
«Колорадо» в ночь на 27 февраля в гостях сыграет с «Нью-Джерси Девилз».
Ничушкин последний раз выходил на лед 1 января в матче с «Виннипег Джетс» (5:2). В той игре он получил травму, попав под силовой прием защитника Логана Стэнли. После этого россиянин пропустил 21 игру.
Всего в нынешнем сезоне 29-летний Ничушкин, обладатель Кубка Стэнли 2022 года, провел 21 игру и набрал 17 (11+6) очков.
Старт сезона он пропустил из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ, в рамках которой хоккеистам помогают в том числе справляться с психическими проблемами и зависимостями.
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