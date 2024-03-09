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Джошуа в двух раундах нокаутировал экс-чемпиона UFC в боксерском поединке

Энтони Джошуа победил экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну в боксерском поединке
Бой состоялся в Саудовской Аравии. Нганну провел второй в карьере бой по правилам бокса, в октябре прошлого года он отправил Тайсона Фьюри в нокдаун, но в итоге уступил решением судей
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Франсис Нганну (Фото: Andrew Couldridge / Reuters)

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе Энтони Джошуа победил экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну в боксерском поединке, который прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Джошуа выиграл бой нокаутом во втором раунде.

На счету 34-летнего Джошуа 28 побед и три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика, действующего чемпиона WBA, WBO и IBF.

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37-летний Нганну провел второй бой на профессиональном боксерском ринге. В октябре прошлого года он уступил судейским решением чемпиону по версии Всемирного британского совета (WBC) Тайсону Фьюри. Причем британец побывал в нокдауне.

Нганну последний бой в UFC провел в январе 2022 года, победив единогласным решением судей француза Сирила Гана. После этого он ушел из промоушена, не договорившись о новом контракте.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Франсис Нганну Энтони Джошуа
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