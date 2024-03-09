Джошуа в двух раундах нокаутировал экс-чемпиона UFC в боксерском поединке
Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе Энтони Джошуа победил экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну в боксерском поединке, который прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Джошуа выиграл бой нокаутом во втором раунде.
На счету 34-летнего Джошуа 28 побед и три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика, действующего чемпиона WBA, WBO и IBF.
37-летний Нганну провел второй бой на профессиональном боксерском ринге. В октябре прошлого года он уступил судейским решением чемпиону по версии Всемирного британского совета (WBC) Тайсону Фьюри. Причем британец побывал в нокдауне.
Нганну последний бой в UFC провел в январе 2022 года, победив единогласным решением судей француза Сирила Гана. После этого он ушел из промоушена, не договорившись о новом контракте.
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